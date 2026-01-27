Школьникам в Нарве неинтересен эстонский язык, пишут СМИ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Школьникам в Нарве - приграничном с Россией городе на востоке Эстонии - неинтересно изучать эстонский язык, на который переводят всё преподавание, в быту они продолжают общаться на русском, сообщает телерадиокомпания ERR.
Ее представители пообщались с местной жительницей Марией, чья дочь ходит в школу в Нарве. Она рассказала, что у ребенка было негативное отношение к обучению на эстонском. "Она не хотела учиться на эстонском и надеялась, что мы найдем русскоязычную школу... Когда поняла, что все школы переходят на эстоноязычное обучение, была разочарована", - сказала горожанка.
"Сейчас отношение улучшилось, но интереса нет. Она учится, но без особого желания. Получает в основном хорошие оценки, но быстро забывает материал. С английским языком, например, проблем нет", - добавила горожанка. Она также отметила, что "если домашние задания на русском языке, то ребенок справляется с ними самостоятельно, а с эстонским языком помощь нужна почти всегда, так как девочка часто не понимает задание".
Другая жительница Нарвы, по имени Ольга, также пожаловалась ERR на ситуацию с обучением на эстонском языке в школах. "Я убеждена, что базовые предметы, такие как математика, физика и химия, должны преподаваться на языке мышления ребенка... При такой системе образования будущее детей этого поколения крайне неясное. Уровень знаний детей снизился, и это факт", - заявила женщина.
ERR резюмирует, что у властей не получается массово перевести детей на эстонский язык из-за того, что они сталкиваются с эстонским языком только в школе, но при этом повседневной языковой средой для них остается русскоязычная, в том числе на кружках после школы.
Русские являются крупнейшим национальным меньшинством в Эстонии, их доля в населении республики превышает 20%. В северо-восточном уезде Ида-Вирумаа и его крупнейшем городе Нарве в общении традиционно преобладает русский язык. Единственным государственным языком в стране является эстонский, с первых лет независимости после распада СССР здесь существует институт неграждан. Как и в соседней Латвии, обладателями этого статуса являются те, кто не жил в стране до 1940 года или не является их потомками. Не имеющие статуса гражданина в Эстонии имеют отдельные паспорта и не имеют права избирать и быть избранными в органы власти. Для получения гражданства необходимо сдать экзамен на знание эстонского языка и конституции.
В сентябре 2025 года министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас заявила, что в Эстонии хотят запретить государственное финансирование частных школ в стране, обучение в которых ведется на русском или других иностранных языках. Ранее Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.
