Школьникам в Нарве неинтересен эстонский язык, пишут СМИ

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Школьникам в Нарве - приграничном с Россией городе на востоке Эстонии - неинтересно изучать эстонский язык, на который переводят всё преподавание, в быту они продолжают общаться на русском, сообщает телерадиокомпания ERR.

Ее представители пообщались с местной жительницей Марией, чья дочь ходит в школу в Нарве . Она рассказала, что у ребенка было негативное отношение к обучению на эстонском. "Она не хотела учиться на эстонском и надеялась, что мы найдем русскоязычную школу... Когда поняла, что все школы переходят на эстоноязычное обучение, была разочарована", - сказала горожанка.

"Сейчас отношение улучшилось, но интереса нет. Она учится, но без особого желания. Получает в основном хорошие оценки, но быстро забывает материал. С английским языком, например, проблем нет", - добавила горожанка. Она также отметила, что "если домашние задания на русском языке, то ребенок справляется с ними самостоятельно, а с эстонским языком помощь нужна почти всегда, так как девочка часто не понимает задание".

Другая жительница Нарвы, по имени Ольга, также пожаловалась ERR на ситуацию с обучением на эстонском языке в школах. "Я убеждена, что базовые предметы, такие как математика, физика и химия, должны преподаваться на языке мышления ребенка... При такой системе образования будущее детей этого поколения крайне неясное. Уровень знаний детей снизился, и это факт", - заявила женщина.

ERR резюмирует, что у властей не получается массово перевести детей на эстонский язык из-за того, что они сталкиваются с эстонским языком только в школе, но при этом повседневной языковой средой для них остается русскоязычная, в том числе на кружках после школы.

Русские являются крупнейшим национальным меньшинством в Эстонии , их доля в населении республики превышает 20%. В северо-восточном уезде Ида-Вирумаа и его крупнейшем городе Нарве в общении традиционно преобладает русский язык. Единственным государственным языком в стране является эстонский, с первых лет независимости после распада СССР здесь существует институт неграждан. Как и в соседней Латвии , обладателями этого статуса являются те, кто не жил в стране до 1940 года или не является их потомками. Не имеющие статуса гражданина в Эстонии имеют отдельные паспорта и не имеют права избирать и быть избранными в органы власти. Для получения гражданства необходимо сдать экзамен на знание эстонского языка и конституции.