Рейтинг@Mail.ru
КПРФ предложила сделать бесплатный вход в музеи о блокаде Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:14 27.01.2026 (обновлено: 10:46 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/muzey-2070453122.html
КПРФ предложила сделать бесплатный вход в музеи о блокаде Ленинграда
КПРФ предложила сделать бесплатный вход в музеи о блокаде Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2026
КПРФ предложила сделать бесплатный вход в музеи о блокаде Ленинграда
Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили сделать бесплатным вход в музеи, посвященные блокаде Ленинграда, в годовщину полного освобождения РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T04:14:00+03:00
2026-01-27T10:46:00+03:00
общество
ленинград
госдума рф
82-я годовщина снятия блокады ленинграда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727415513_0:424:2279:1706_1920x0_80_0_0_34a76d203f5c3194f59b28c2ddb2d874.jpg
https://ria.ru/20260127/blokada-2070441678.html
https://ria.ru/20260126/otrazhenie-2070350097.html
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727415513_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d561b457fe88e4ec2abc99bcb8a03e40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ленинград, госдума рф, 82-я годовщина снятия блокады ленинграда
Общество, Ленинград, Госдума РФ, 82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
КПРФ предложила сделать бесплатный вход в музеи о блокаде Ленинграда

КПРФ предложила сделать 27 января бесплатный вход в музеи о блокаде Ленинграда

© РИА Новостифлаг КПРФ
флаг КПРФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости
флаг КПРФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предложили сделать бесплатным вход в музеи, посвященные блокаде Ленинграда, в годовщину полного освобождения города — 27 января.
Соответствующее обращение парламентарии направили министру культуры РФ Ольге Любимовой. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Жители Ленинграда прячутся в бомбоубежищах во время воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Посольство России призвало ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом
00:14
"Считаем целесообразным предоставить возможность гражданам ежегодно 27 января посещать на безвозмездной основе мемориальные, исторические и музейные комплексы, посвященные блокаде Ленинграда, а также иные комплексы, имеющие экспозиции, относящиеся к указанным историческим событиям, в целях сохранения и защиты исторической памяти и просвещения населения", - написали парламентарии в обращении.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Владимир Исаков отметил, что реализация инициативы "дня открытых дверей" в музеях о блокаде Ленинграда позволит привлечь внимание посетителей к истории подвига ленинградцев, узнать о настоящем мужестве, стойкости, невероятной силе духа, сплоченности советского народа.
"Сейчас молодежи трудно себе представить всё то, что пережил советский народ в Великую Отечественную войну, в блокаду Ленинграда. Несмотря на страшные условия, город выстоял в фашистской блокаде и не сдался благодаря стойкости советских людей, которые думали в первую очередь об обществе, а затем о себе", - сказал политик.
Заместитель директора по развитию музея-заповедника Сталинградская битва Тимофей Юрченко проводит экскурсию по фотовыставке проекта Отражение: 1941-1945 в Центральном музее связи имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Петербурге накануне снятия блокады открыли выставку фронтовых фотокоров
Вчера, 15:50
 
ОбществоЛенинградГосдума РФ82-я годовщина снятия блокады Ленинграда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала