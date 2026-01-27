Рейтинг@Mail.ru
Чибис сообщил о восстановлении электроснабжения в Мурманске - РИА Новости, 27.01.2026
16:53 27.01.2026
Чибис сообщил о восстановлении электроснабжения в Мурманске
Чибис сообщил о восстановлении электроснабжения в Мурманске
Электроснабжение в Мурманске после крупной аварии на ЛЭП восстановлено, по Североморску работы продолжаются, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T16:53:00+03:00
2026-01-27T16:53:00+03:00
происшествия, мурманск, североморск, андрей чибис
Происшествия, Мурманск, Североморск, Андрей Чибис
Чибис сообщил о восстановлении электроснабжения в Мурманске

Чибис заявил о восстановительных работах в Североморске после аварии на ЛЭП

МУРМАНСК, 27 янв – РИА Новости. Электроснабжение в Мурманске после крупной аварии на ЛЭП восстановлено, по Североморску работы продолжаются, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Мурманске электроснабжение восстановлено в полном объеме. В отдельных домах и квартирах управляющие компании и ресурсоснабжающие организации проводят дополнительную настройку подачи электричества", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что это связано с техническими особенностями работы внутридомовых сетей после восстановления электроснабжения.
"Работы по ЗАТО г. Североморск продолжаются", - добавил Чибис.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В регионе введен режим ЧС.
Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Мурманской области опровергли сообщения об отставке губернатора
26 января, 21:20
 
ПроисшествияМурманскСевероморскАндрей Чибис
 
 
