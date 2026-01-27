https://ria.ru/20260127/murmansk-2070514087.html
В Мурманской области восстановили энергоснабжение
В Мурманской области восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 27.01.2026
В Мурманской области восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение потребителей Мурманской области восстановлено: первый этап аварийно-восстановительных работ завершен, введенные ранее ограничения сняты,... РИА Новости, 27.01.2026
В Мурманской области восстановили энергоснабжение
