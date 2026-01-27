Субъекты МСП Севастополя получили поручительства на 417 миллионов рублей

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В 2025 году Гарантийный фонд поддержки предпринимателей предоставил поручительства 35 субъектам малого и среднего бизнеса Севастополя на 416,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это позволило бизнесу привлечь заемное финансирование в размере более 1 миллиарда рублей.

"В Севастополе создана система финансовой помощи малым и средним предприятиям", — приводит пресс-служба слова директора департамента экономического развития Севастополя Наталии Борисовой.

Она добавила, что микрокредиты и гарантии являются одними из самых универсальных форм поддержки. Они предлагаются на выгодных условиях, имеют понятный процесс оформления и подходят для различных категорий предпринимателей.

Если предпринимателю не хватает залога для получения банковского кредита, он может обратиться за поручительством в Гарантийный фонд. В этом случае заключается трехсторонний договор между предпринимателем, банком и фондом. Организация может поручиться за сумму до 70% от кредита, но не более 50 миллионов рублей по одному договору. Для нескольких проектов общая сумма поручительств не должна превышать 100 миллионов рублей.