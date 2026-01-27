https://ria.ru/20260127/msp-2070526797.html
Субъекты МСП Севастополя получили поручительства на 417 миллионов рублей
Субъекты МСП Севастополя получили поручительства на 417 миллионов рублей - РИА Новости, 27.01.2026
Субъекты МСП Севастополя получили поручительства на 417 миллионов рублей
В 2025 году Гарантийный фонд поддержки предпринимателей предоставил поручительства 35 субъектам малого и среднего бизнеса Севастополя на 416,9 миллиона рублей,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:07:00+03:00
2026-01-27T13:07:00+03:00
2026-01-27T13:07:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151452/23/1514522360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b5972d28ac48aac148ae90a6c758410.jpg
https://ria.ru/20260127/msp-2070500578.html
https://ria.ru/20260127/oez-2070509527.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151452/23/1514522360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_27334053f68482f50a63ca4347dc95ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Субъекты МСП Севастополя получили поручительства на 417 миллионов рублей
МСП Севастополя получило поручительства на 416,9 миллиона рублей в 2025 году
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В 2025 году Гарантийный фонд поддержки предпринимателей предоставил поручительства 35 субъектам малого и среднего бизнеса Севастополя на 416,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это позволило бизнесу привлечь заемное финансирование в размере более 1 миллиарда рублей.
"В Севастополе создана система финансовой помощи малым и средним предприятиям", — приводит пресс-служба слова директора департамента экономического развития Севастополя Наталии Борисовой.
Она добавила, что микрокредиты и гарантии являются одними из самых универсальных форм поддержки. Они предлагаются на выгодных условиях, имеют понятный процесс оформления и подходят для различных категорий предпринимателей.
Если предпринимателю не хватает залога для получения банковского кредита, он может обратиться за поручительством в Гарантийный фонд. В этом случае заключается трехсторонний договор между предпринимателем, банком и фондом. Организация может поручиться за сумму до 70% от кредита, но не более 50 миллионов рублей по одному договору. Для нескольких проектов общая сумма поручительств не должна превышать 100 миллионов рублей.
С начала работы Гарантийного фонда Севастополя и до конца 2025 года субъекты малого и среднего бизнеса получили поддержку на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Это позволило предпринимателям привлечь на развитие бизнеса 7,9 миллиарда рублей заемных средств.