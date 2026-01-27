Рейтинг@Mail.ru
Число МСП в Хабаровском крае достигло более 50 тысяч в прошлом году
27.01.2026
11:33 27.01.2026
Число МСП в Хабаровском крае достигло более 50 тысяч в прошлом году
CC BY-SA 3.0 / Andshel / Amurskaya protokaВид на остров Большой Уссурийский с площади Славы в Хабаровске
Вид на остров Большой Уссурийский с площади Славы в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
CC BY-SA 3.0 / Andshel / Amurskaya protoka
Вид на остров Большой Уссурийский с площади Славы в Хабаровске. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Количество МСП в Хабаровском крае достигло 54,8 тысячи по итогам 2025 года, так прирост к 2024 году составил 3,4%, сообщает пресс-служба правительства региона, ссылаясь на данные Минэкономразвития края.
Также количество самозанятых достигло 123,2 тысячи человек, что показало прирост к 2024 году на 37%. Самыми популярными мерами поддержки стали образовательные, финансовые и имущественные.
"Наши предприниматели еще раз продемонстрировали способность быстро перестраиваться под меняющиеся условия бизнеса. Вопреки прогнозам пессимистов в 2025 году в сфере МСП стало еще больше работающих: в 2024 году – 227,2 тысячи человек, по итогам III квартала 2025 года – 255,7 тысячи человек, включая ИП и самозанятых. Это треть от общей численности занятого населения в крае. Малый и средний бизнес края по-прежнему обеспечивает 26% валового регионального продукта", – подчеркнул министр экономического развития края Николай Дубинин, его слова приводит пресс-служба.
Так, вырасти малому бизнесу в 2025 году в регионе помогла действующая система мер поддержки. Например, образовательно-консультационная, финансовая, имущественная, налоговая, презентационная (участие в выставках и бизнес-миссиях).
В прошлом году по разным программам в краевом центре "Мой бизнес" прошло обучение около 5 тысяч предпринимателей и самозанятых, оказано свыше 520 комплексных услуг. Также с того года в центре идет работа по приобщению к предпринимательской деятельности участников и ветеранов СВО, членов их семей в рамках губернаторского проекта "Герои Vостока". Слушателями программы "Бизнес для СВОих" стали 25 человек, еще 7 получили консультации об открытии и ведении своего дела.
Также с 2025 года по поручению губернатора идет работа по проекту продвижения продукции местных производителей в России и за ее пределами "Сделано в Хабаровском крае". Кроме того, поддержку МСП оказывает Гарантийный фонд и фонд поддержки малого предпринимательства.
"В 2026 году поддержка МСП будет продолжена. Мы даже ее расширим по таким направлениям, как: доступ СМСП, занятых в приоритетных отраслях к финансовым ресурсам, поддержка социального предпринимательства, обрабатывающих и технологических производств, создание новой инфраструктуры для технологического предпринимательства", – заключил Дубинин.
Помощь МСП оказывается в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
