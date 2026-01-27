Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Москве произошло короткое замыкание на электроподстанции

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Короткое замыкание произошло в здании по адресу Трикотажный проезд, дом 2, строение 1 на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

"Столичные огнеборцы реагируют на происшествие на северо-западе города... По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения", - говорится в сообщении.