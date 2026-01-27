Рейтинг@Mail.ru
В Москве произошло короткое замыкание на электроподстанции
21:38 27.01.2026
В Москве произошло короткое замыкание на электроподстанции
Короткое замыкание произошло в здании по адресу Трикотажный проезд, дом 2, строение 1 на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. РИА Новости, 27.01.2026
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Короткое замыкание произошло в здании по адресу Трикотажный проезд, дом 2, строение 1 на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
"Столичные огнеборцы реагируют на происшествие на северо-западе города... По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения", - говорится в сообщении.
Согласно открытым данным, по этому адресу находится электроподстанция. Ряд Telegram-каналов опубликовали кадры с места происшествия, где видно искры и задымление.
