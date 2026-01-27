https://ria.ru/20260127/moskva-2070628468.html
В Москве прошла акция ко Дню освобождения Ленинграда от блокады
В Москве прошла акция ко Дню освобождения Ленинграда от блокады
В Москве прошла акция ко Дню освобождения Ленинграда от блокады
Более 300 активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады выложили из лампад цифру 872
Блокада Ленинграда: ужас голода и одиночества
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь – "Дорога жизни", – по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. В блокированном Ленинграде оказалось более двух с половиной миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Одним из способов пережить то страшное время для горожан стала музыка. Звук репродукторов смягчал ужас голода и одиночества. В 1942 году в городе впервые прозвучала Седьмая симфония Шостаковича. "Ленинградская" симфония стала символом сопротивления осажденного города.
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более 300 активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады выложили из лампад цифру 872 - столько дней длилась блокада, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГЕР.
"Двадцать седьмого января, в День воинской славы России, перед главным зданием Музея Победы на Поклонной горе прошла памятная акция, приуроченная к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистов. Более 300 участников создали огненную картину из лампад, образующих число "872" — по количеству дней блокады", - рассказали в пресс-службе.
В ходе акции активисты МГЕР и жители столицы почтили память защитников минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню.
"Восемьсот семьдесят два дня блокады Ленинграда — это не просто цифра. Это дни боли и голода, холода и утрат, но вместе с тем — это дни несгибаемой воли, мужества и веры. Ленинград выстоял благодаря стойкости своих жителей, солдат, женщин, стариков и детей, которые не покорились врагу и сохранили человеческое достоинство в самых нечеловеческих условиях. Обращаясь к молодому поколению, хочу сказать: помните, что мир и свобода — это не данность. Это результат подвига миллионов людей. Изучайте историю своей страны, уважайте героев и будьте достойны их памяти", - цитируют в пресс-службе руководителя МГЕР Москвы Александра Лебедева.
Блокада Ленинграда фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она была частично прорвана 18 января 1943 года в результате операции "Искра". Тогда появилась "Дорога жизни" по льду Ладожского озера, по которой в город доставлялось продовольствие.