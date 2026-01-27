В Москве прошла акция ко Дню освобождения Ленинграда от блокады

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более 300 активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады выложили из лампад цифру 872 - столько дней длилась блокада, сообщили РИА Новости в пресс-службе МГЕР.

"Двадцать седьмого января, в День воинской славы России, перед главным зданием Музея Победы на Поклонной горе прошла памятная акция, приуроченная к годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистов. Более 300 участников создали огненную картину из лампад, образующих число "872" — по количеству дней блокады", - рассказали в пресс-службе.

В ходе акции активисты МГЕР и жители столицы почтили память защитников минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню.

"Восемьсот семьдесят два дня блокады Ленинграда — это не просто цифра. Это дни боли и голода, холода и утрат, но вместе с тем — это дни несгибаемой воли, мужества и веры. Ленинград выстоял благодаря стойкости своих жителей, солдат, женщин, стариков и детей, которые не покорились врагу и сохранили человеческое достоинство в самых нечеловеческих условиях. Обращаясь к молодому поколению, хочу сказать: помните, что мир и свобода — это не данность. Это результат подвига миллионов людей. Изучайте историю своей страны, уважайте героев и будьте достойны их памяти", - цитируют в пресс-службе руководителя МГЕР Москвы Александра Лебедева.

Блокада Ленинграда фашистским войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Она была частично прорвана 18 января 1943 года в результате операции "Искра". Тогда появилась "Дорога жизни" по льду Ладожского озера, по которой в город доставлялось продовольствие.