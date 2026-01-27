https://ria.ru/20260127/moskva-2070609343.html
Снег в Москве будет идти всю ночь
Снег в Москве будет идти всю ночь - РИА Новости, 27.01.2026
Снег в Москве будет идти всю ночь
Снег в Москве усилится к вечеру вторника, будет идти всю ночь и продолжится днем в среду, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:39:00+03:00
2026-01-27T17:39:00+03:00
2026-01-27T17:40:00+03:00
общество
москва
михаил леус
новый год
москва
Снег в Москве будет идти всю ночь
Снег в Москве усилится к вечеру вторника и продолжится днем в среду
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Снег в Москве усилится к вечеру вторника, будет идти всю ночь и продолжится днем в среду, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Нет, снег не прекратится. Он сейчас взял паузу. Сейчас снег совсем небольшой, наблюдается только в отдельных районах города и области. Вечером осадки возобновятся, местами они вновь будут сильными и завтра в течение дня снег также продолжится, но уже с перерывами. Окончательно осадки ослабеют в четверг, но сказать, что снег полностью прекратится, нельзя, потому что уже в пятницу мы почувствуем приближение следующего циклона, так что небольшой локальный снег в Москве
возможен и в четверг, и в пятницу, и в субботу", - сказал Леус
, отвечая на вопрос, прекратится ли снег ночью.
Он отметил, что в девять часов утра сегодняшнего дня в Москве на базовой метеостанции города, на метеостанции ВДНХ, высота снежного покрова составляла 41 сантиметр.
"О том, как она выросла, или не выросла, или уменьшилась, мы узнаем только через сутки в девять часов утра завтрашнего дня", - добавил Леус.