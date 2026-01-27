Прохожие на Красной площади во время снегопада в Москве

Снег в Москве будет идти всю ночь

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Снег в Москве усилится к вечеру вторника, будет идти всю ночь и продолжится днем в среду, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Нет, снег не прекратится. Он сейчас взял паузу. Сейчас снег совсем небольшой, наблюдается только в отдельных районах города и области. Вечером осадки возобновятся, местами они вновь будут сильными и завтра в течение дня снег также продолжится, но уже с перерывами. Окончательно осадки ослабеют в четверг, но сказать, что снег полностью прекратится, нельзя, потому что уже в пятницу мы почувствуем приближение следующего циклона, так что небольшой локальный снег в Москве возможен и в четверг, и в пятницу, и в субботу", - сказал Леус , отвечая на вопрос, прекратится ли снег ночью.

Он отметил, что в девять часов утра сегодняшнего дня в Москве на базовой метеостанции города, на метеостанции ВДНХ, высота снежного покрова составляла 41 сантиметр.