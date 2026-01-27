Рейтинг@Mail.ru
В Москве принимают меры для оперативной ликвидации последствий снегопада
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:34 27.01.2026
В Москве принимают меры для оперативной ликвидации последствий снегопада
В Москве принимают меры для оперативной ликвидации последствий снегопада - РИА Новости, 27.01.2026
В Москве принимают меры для оперативной ликвидации последствий снегопада
Городские службы Москвы принимают меры для оперативной ликвидации последствий снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.01.2026
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Снегопад в Москве
В Москве принимают меры для оперативной ликвидации последствий снегопада

Службы Москвы принимают меры для оперативной ликвидации последствий снегопада

Сотрудники коммунальных служб убирают снег во время снегопада в Москве
Сотрудники коммунальных служб убирают снег во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб убирают снег во время снегопада в Москве
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы принимают меры для оперативной ликвидации последствий снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Накануне ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что около 18% месячной нормы осадков (то есть снега) выпало в ночь на вторник в Москве, до 33% - в Подмосковье.
"Городские службы принимают меры для оперативной ликвидации последствий снегопада. Уборка снега организована в круглосуточном режиме. По мере выпадения осадков проводится сплошное механизированное прометание и противогололедная обработка проезжей части и тротуаров", - говорится в сообщении.
Раскрыто, кто может получить выплату при обрушении крыши из-за снега
Раскрыто, кто может получить выплату при обрушении крыши из-за снега
Вчера, 04:10
 
