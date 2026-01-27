https://ria.ru/20260127/moskva-2070566545.html
В Москве принимают меры для оперативной ликвидации последствий снегопада
В Москве принимают меры для оперативной ликвидации последствий снегопада - РИА Новости, 27.01.2026
В Москве принимают меры для оперативной ликвидации последствий снегопада
Городские службы Москвы принимают меры для оперативной ликвидации последствий снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:34:00+03:00
2026-01-27T15:34:00+03:00
2026-01-27T15:34:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070557697_0:0:2623:1476_1920x0_80_0_0_6b7bb49a87da3c0d239f6c8f1c9de60a.jpg
https://ria.ru/20260127/obrusheniya-2070452978.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070557697_315:0:2623:1731_1920x0_80_0_0_2f8c8e01a5789edc7e54361ece2d1ac3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, снегопад в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Снегопад в Москве
В Москве принимают меры для оперативной ликвидации последствий снегопада
Службы Москвы принимают меры для оперативной ликвидации последствий снегопада