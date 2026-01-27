https://ria.ru/20260127/moskva-2070561334.html
В московском метро мужчина распылил перцовый баллончик
В московском метро мужчина распылил перцовый баллончик - РИА Новости, 27.01.2026
В московском метро мужчина распылил перцовый баллончик
Мужчина распылил перцовый баллончик в пассажира в вестибюле на станции метро "Кутузовская" в Москве, он задержан, возбуждено уголовное дело о хулиганстве,... РИА Новости, 27.01.2026
происшествия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
В московском метро мужчина распылил перцовый баллончик
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Мужчина распылил перцовый баллончик в пассажира в вестибюле на станции метро "Кутузовская" в Москве, он задержан, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили
в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
«
"На станции "Кутузовская" Филевской линии между двумя пассажирами возник конфликт при проходе в вестибюль. Во время ссоры один из граждан умышленно распылил содержимое перцового баллончика в сторону оппонента", - говорится в канале главка на платформе Max.
В ведомстве добавили, что у пострадавшего диагностировали химический ожог роговицы глаза. Полицейские установили и задержали подозреваемого - им оказался 31-летний житель столицы.
На видео, опубликованном в канале главка на платформе Max, мужчина в темной куртке достает из кармана перцовый баллончик и распыляет его в подошедшего к турникету мужчину в красной куртке. После чего, пытаясь скрыться, продолжает орошать оппонента, побежавшего за ним.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".