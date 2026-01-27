В московском метро мужчина распылил перцовый баллончик

"На станции "Кутузовская" Филевской линии между двумя пассажирами возник конфликт при проходе в вестибюль. Во время ссоры один из граждан умышленно распылил содержимое перцового баллончика в сторону оппонента", - говорится в канале главка на платформе Max.

В ведомстве добавили, что у пострадавшего диагностировали химический ожог роговицы глаза. Полицейские установили и задержали подозреваемого - им оказался 31-летний житель столицы.

На видео, опубликованном в канале главка на платформе Max, мужчина в темной куртке достает из кармана перцовый баллончик и распыляет его в подошедшего к турникету мужчину в красной куртке. После чего, пытаясь скрыться, продолжает орошать оппонента, побежавшего за ним.