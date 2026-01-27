В Москве мужчина напал на пожилую соседку, часто заказывающую доставки

Как отмечается, тревожный сигнал поступил из одной из охраняемых квартир на улице Медынской. К прибывшим росгвардейцам обратилась пожилая женщина и сообщила, что на нее напал пьяный сосед.

"53-летний москвич бросился на пенсионерку с подвернувшимся под руку предметом быта. Причиной агрессии стало обвинение соседки в личных неудобствах из-за её частых интернет-заказов с доставкой товара на дом", - говорится в канале главка на платформе Max.

Как видно на видео, опубликованном в канале главка на платформе Max, мужчина вылетает из квартиры с ложкой для обуви в руках и с криками нападает на женщину, заходившую в лифт, после чего пинает ее сумку и удаляется обратно в свою квартиру.