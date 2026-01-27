Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина напал на пожилую соседку, часто заказывающую доставки
13:53 27.01.2026 (обновлено: 15:13 27.01.2026)
В Москве мужчина напал на пожилую соседку, часто заказывающую доставки
В Москве мужчина напал на пожилую соседку, часто заказывающую доставки
Пьяный москвич с ложкой для обуви напал на пожилую соседку из-за того, что ему надоели ее частые заказы в сервисах доставки. Все произошло, когда потерпевшая заходила в лифт. Хулигана задержали и отвезли в отдел полиции.
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Москва
В Москве мужчина напал на пожилую соседку, часто заказывающую доставки

Москвич с ложкой для обуви напал на пожилую соседку, часто заказывающую доставку

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Москвич с ложкой для обуви напал на пожилую женщину из-за ее частых заказов в сервисах доставки, он задержан и доставлен в полицию, сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
Как отмечается, тревожный сигнал поступил из одной из охраняемых квартир на улице Медынской. К прибывшим росгвардейцам обратилась пожилая женщина и сообщила, что на нее напал пьяный сосед.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Подмосковье мать и дочь осудили за убийство бабушки
16 января, 14:16
«
"53-летний москвич бросился на пенсионерку с подвернувшимся под руку предметом быта. Причиной агрессии стало обвинение соседки в личных неудобствах из-за её частых интернет-заказов с доставкой товара на дом", - говорится в канале главка на платформе Max.
Как видно на видео, опубликованном в канале главка на платформе Max, мужчина вылетает из квартиры с ложкой для обуви в руках и с криками нападает на женщину, заходившую в лифт, после чего пинает ее сумку и удаляется обратно в свою квартиру.
Уточняется, что правоохранители задержали мужчину, выскочившего на лестничную клетку в одном тапочке, и сопроводили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
"Зарезал средь бела дня". На Урале не могут найти опасного преступника
24 мая 2025, 08:00
 
