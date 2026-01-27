https://ria.ru/20260127/moskva-2070541049.html
В Москве мужчина напал на пожилую соседку, часто заказывающую доставки
В Москве мужчина напал на пожилую соседку, часто заказывающую доставки - РИА Новости, 27.01.2026
В Москве мужчина напал на пожилую соседку, часто заказывающую доставки
Москвич с ложкой для обуви напал на пожилую женщину из-за ее частых заказов в сервисах доставки, он задержан и доставлен в полицию, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:53:00+03:00
2026-01-27T13:53:00+03:00
2026-01-27T15:13:00+03:00
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070542484_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cafc275810243967b26457f2f152668c.jpg
https://ria.ru/20260116/podmoskove-2068311723.html
https://ria.ru/20250524/ubiystvo-2018654916.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070542484_22:0:1462:1080_1920x0_80_0_0_097edc750f1ece77a6fc9b561d522d81.jpg
Нападение пьяного москвича с ложкой для обуви на пожилую соседку
Пьяный москвич с ложкой для обуви напал на пожилую соседку из-за того, что ему надоели ее частые заказы в сервисах доставки.
Все произошло, когда потерпевшая заходила в лифт.
Хулигана задержали и отвезли в отдел полиции.
2026-01-27T13:53
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Москва
В Москве мужчина напал на пожилую соседку, часто заказывающую доставки
Москвич с ложкой для обуви напал на пожилую соседку, часто заказывающую доставку
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Москвич с ложкой для обуви напал на пожилую женщину из-за ее частых заказов в сервисах доставки, он задержан и доставлен в полицию, сообщили
в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
Как отмечается, тревожный сигнал поступил из одной из охраняемых квартир на улице Медынской. К прибывшим росгвардейцам обратилась пожилая женщина и сообщила, что на нее напал пьяный сосед.
«
"53-летний москвич бросился на пенсионерку с подвернувшимся под руку предметом быта. Причиной агрессии стало обвинение соседки в личных неудобствах из-за её частых интернет-заказов с доставкой товара на дом", - говорится в канале главка на платформе Max.
Как видно на видео, опубликованном в канале главка на платформе Max, мужчина вылетает из квартиры с ложкой для обуви в руках и с криками нападает на женщину, заходившую в лифт, после чего пинает ее сумку и удаляется обратно в свою квартиру.
Уточняется, что правоохранители задержали мужчину, выскочившего на лестничную клетку в одном тапочке, и сопроводили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.