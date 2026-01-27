Мальчик из Кузбасса, над которым издевались отчим и мать, уехал в Москву

Рейтинг@Mail.ru
12:40 27.01.2026
Мальчик из города Прокопьевска Кемеровской области, над которым издевались отчим и мать, уехал в Москву на очередную пластическую операцию, сообщила РИА Новости РИА Новости, 27.01.2026
КЕМЕРОВО, 27 янв – РИА Новости. Мальчик из города Прокопьевска Кемеровской области, над которым издевались отчим и мать, уехал в Москву на очередную пластическую операцию, сообщила РИА Новости министр образования региона Софья Балакирева.
В октябре прошлого года в министерстве образования Кузбасса сообщали, что мальчик из Прокопьевска, над которым издевались мать и отчим, после проведенной пластической операции учится в 5-м классе. Предыдущая пластическая операция была сделана ребенку в сентябре 2025 года.
"Мальчик сейчас в Москве на (пластической – ред.) операции, потом возвращается (на учебу – ред.) в наше учреждение", – сказала министр.
В конце ноября 2024 года в Прокопьевске пропал 12-летний мальчик, его нашли через два дня. Как сообщал СК, ребенок ушел из дома из-за издевательств отчима, который заставлял его спать без верхней одежды в холодном помещении, а также изуродовал ему лицо. Как выяснили следователи, ребенка морили голодом, ему сломали ногу, а также зашивали рассеченную губу в домашних условиях. Источник сообщал РИА Новости, что отчим заставлял пасынка есть стиральный порошок. И мать, и отчим ребенка были арестованы.
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Подмосковье арестовали мать ребенка, которого отчим избил битой
14 июля 2025, 23:20
 
ПроисшествияПрокопьевскМоскваКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
