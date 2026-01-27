Средний чек на такси в Москве вырос на 25 процентов

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Средний чек на такси в Москве на фоне снегопада вырос на 25% по сравнению с прошлой неделей, сообщила пресс-служба "Яндекс Такси".

Очередной сильный снегопад пришел в столицу в ночь на вторник. Ожидается, что он продлится до полудня 29 января. Как заявляла главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, рекорд 27 января 1995 года по количеству выпавших осадков в Москве в этот вторник уже побит.

"Из-за снегопада в Москве и резкого роста спроса средний чек на такси вырос на 25% в утренний час пик по сравнению с прошлой неделей", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что наибольший спрос наблюдался на поездки из спальных районов в центр и к пересадочным узлам, и после утреннего часа пик обстановка стабилизировалась. "Но непогода ухудшила дорожную ситуацию - время в пути увеличивается до 30%, что также влияет на стоимость поездок", - отметили в "Яндексе".

В пресс-службе объяснили, что тарифы на поездки в непогоду не меняются: цена рассчитывается для точки отправления, а в периоды высокого спроса автоматически включается повышающий коэффициент для привлечения на линию большего числа водителей.