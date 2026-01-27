https://ria.ru/20260127/moskva-2070494928.html
В Москве за ночь выпало рекордное количество снега
В Москве за ночь выпало рекордное количество снега - РИА Новости, 27.01.2026
В Москве за ночь выпало рекордное количество снега
Рекорд по количеству выпавших осадков в Москве 27 января 1995 года побит, он составлял 10,9 миллиметра осадков, в столице во вторник уже выпало 11 миллиметров,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T11:12:00+03:00
2026-01-27T11:12:00+03:00
2026-01-27T11:33:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
новый иерусалим
татьяна позднякова
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070476704_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c2beaeb51317da977ae1acb00bedc721.jpg
https://ria.ru/20260127/snegopad-2070443594.html
москва
московская область (подмосковье)
новый иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070476704_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1485e130124fc17e902b145a059e4eff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), новый иерусалим, татьяна позднякова, новый год
Москва, Московская область (Подмосковье), Новый Иерусалим, Татьяна Позднякова, Новый год
В Москве за ночь выпало рекордное количество снега
В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков