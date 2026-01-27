Рейтинг@Mail.ru
В Москве за ночь выпало рекордное количество снега - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 27.01.2026 (обновлено: 11:33 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/moskva-2070494928.html
В Москве за ночь выпало рекордное количество снега
В Москве за ночь выпало рекордное количество снега - РИА Новости, 27.01.2026
В Москве за ночь выпало рекордное количество снега
Рекорд по количеству выпавших осадков в Москве 27 января 1995 года побит, он составлял 10,9 миллиметра осадков, в столице во вторник уже выпало 11 миллиметров,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T11:12:00+03:00
2026-01-27T11:33:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
новый иерусалим
татьяна позднякова
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070476704_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c2beaeb51317da977ae1acb00bedc721.jpg
https://ria.ru/20260127/snegopad-2070443594.html
москва
московская область (подмосковье)
новый иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070476704_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1485e130124fc17e902b145a059e4eff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), новый иерусалим, татьяна позднякова, новый год
Москва, Московская область (Подмосковье), Новый Иерусалим, Татьяна Позднякова, Новый год
В Москве за ночь выпало рекордное количество снега

В Москве побит рекорд 1995 года по количеству выпавших за сутки осадков

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкРасчистка тротуара во время снегопада в Москве
Расчистка тротуара во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Расчистка тротуара во время снегопада в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Рекорд по количеству выпавших осадков в Москве 27 января 1995 года побит, он составлял 10,9 миллиметра осадков, в столице во вторник уже выпало 11 миллиметров, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Москве, на ВДНХ, количество осадков составило 11 миллиметров, а это означает, что перекрыт рекорд 1995 года с количеством 10,9 миллиметров. Но окончательная цифра нового рекорда будет известна лишь после 21.00 часов, поскольку снегопад в Москве продолжается", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Синоптик отметила, что в Подмосковье также местами уже перекрыт рекорд по осадкам: в Новом Иерусалиме за 12 часов выпало 16 миллиметров, а прежний рекорд 1995 года составлял 10,6 миллиметра.
Снег в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Синоптик рассказал, когда ожидается пик снегопадов в Москве
00:42
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Новый ИерусалимТатьяна ПоздняковаНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала