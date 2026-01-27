https://ria.ru/20260127/moskva-2070494789.html
На севере Москвы мужчина напал с ножом на жену и сына
На севере Москвы мужчина напал с ножом на жену и сына
Пьяный мужчина напал с ножом на супругу и сына на севере Москвы, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице. РИА Новости, 27.01.2026
