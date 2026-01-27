Рейтинг@Mail.ru
11:12 27.01.2026 (обновлено: 11:42 27.01.2026)
На севере Москвы мужчина напал с ножом на жену и сына
На севере Москвы мужчина напал с ножом на жену и сына
Пьяный мужчина напал с ножом на супругу и сына на севере Москвы, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице. РИА Новости, 27.01.2026
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На севере Москвы мужчина напал с ножом на жену и сына

На севере Москвы пьяный мужчина пытался зарезать жену и сына

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramКвартира дома в Линейном проезде, где пьяный мужчина попытался зарезать жену и сына
Квартира дома в Линейном проезде, где пьяный мужчина попытался зарезать жену и сына
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пьяный мужчина напал с ножом на супругу и сына на севере Москвы, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице.
По данным следствия, вечером 26 января мужчина, будучи пьяным, напал с ножом на супругу и сына-подростка в квартире на севере Москвы. Предварительно, глава семейства нанес не менее 4 ножевых ранений жене и не менее 8 - собственному ребенку. Пострадавшие были своевременно госпитализированы. Мужчина задержан.
"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Покушение на убийство двух лиц", - сообщили в ведомстве.
В пресс-службе также сообщили, что фигуранту проведут амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу .
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
