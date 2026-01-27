В Москве задержали изготовителей фиктивных документов для мигрантов

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Полиция задержала несколько человек, в том числе иностранцев, изготавливавших фиктивные документы для мигрантов в Москве, возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"От 3 до 20 тысяч рублей платили мигранты за поддельные документы, на основании которых они могли жить и работать в нашей стране. Причем продавцами фальшивых бумаг также были иностранцы. Их задержали мои коллеги из ГУУР МВД России, оперативники из УВД по Восточному округу столицы, Московского уголовного розыска и сотрудники Погранслужбы ФСБ России. Они подозреваются в организации незаконной миграции", - написала она в Telegram-канале.
Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали фиктивные документы: миграционные карты с поддельными отметками о пересечении государственной границы, отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранцев в место пребывания, документы о временной регистрации и трудовые договоры.
Волк отметила, что подозреваемые были задержаны по местам временного проживания в московских квартирах, у них обнаружили и изъяли поддельные миграционные документы, оборудование для их производства, печати, штампы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).
"Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанных и личности иностранцев, которые воспользовались их услугами. Некоторые из них уже найдены и привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства", - заключила официальный представитель МВД РФ.