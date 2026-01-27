В Москве задержали изготовителей фиктивных документов для мигрантов

Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали фиктивные документы: миграционные карты с поддельными отметками о пересечении государственной границы, отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранцев в место пребывания, документы о временной регистрации и трудовые договоры.

"Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанных и личности иностранцев, которые воспользовались их услугами. Некоторые из них уже найдены и привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства", - заключила официальный представитель МВД РФ.