Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали изготовителей фиктивных документов для мигрантов - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 27.01.2026 (обновлено: 10:38 27.01.2026)
https://ria.ru/20260127/moskva-2070478980.html
В Москве задержали изготовителей фиктивных документов для мигрантов
В Москве задержали изготовителей фиктивных документов для мигрантов - РИА Новости, 27.01.2026
В Москве задержали изготовителей фиктивных документов для мигрантов
Полиция задержала несколько человек, в том числе иностранцев, изготавливавших фиктивные документы для мигрантов в Москве, возбуждено уголовное дело об... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:57:00+03:00
2026-01-27T10:38:00+03:00
происшествия
россия
москва
ирина волк
московский уголовный розыск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070484707_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66be0cb31ba55def0fc9934e9335f62b.jpg
https://ria.ru/20251222/kriminal-2062305984.html
https://ria.ru/20260116/peterburg-2068319240.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание иностранцев, которые торговали миграционными картами и фальшивыми трудовыми договорами
От трех до 20 тысяч рублей платили мигранты за поддельные документы для пребывания в России. Ирина Волк сообщила о задержании иностранцев, которые торговали миграционными картами, временной регистрацией и фальшивыми трудовыми договорами. У них нашли штампы, печати и оборудование для печати поддельных документов.
2026-01-27T09:57
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070484707_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c85c69c3629f3f92b6380994dbf0b181.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, ирина волк, московский уголовный розыск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Московский уголовный розыск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Москве задержали изготовителей фиктивных документов для мигрантов

В Москве раскрыли схему по легализации мигрантов с помощью фиктивных документов

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Полиция задержала несколько человек, в том числе иностранцев, изготавливавших фиктивные документы для мигрантов в Москве, возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"От 3 до 20 тысяч рублей платили мигранты за поддельные документы, на основании которых они могли жить и работать в нашей стране. Причем продавцами фальшивых бумаг также были иностранцы. Их задержали мои коллеги из ГУУР МВД России, оперативники из УВД по Восточному округу столицы, Московского уголовного розыска и сотрудники Погранслужбы ФСБ России. Они подозреваются в организации незаконной миграции", - написала она в Telegram-канале.
Криминальные подростки - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Угрожал ножом". Почему мигранта-подростка оправдали в деле об убийстве
22 декабря 2025, 08:00
Предварительно установлено, что злоумышленники изготавливали фиктивные документы: миграционные карты с поддельными отметками о пересечении государственной границы, отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранцев в место пребывания, документы о временной регистрации и трудовые договоры.
Волк отметила, что подозреваемые были задержаны по местам временного проживания в московских квартирах, у них обнаружили и изъяли поддельные миграционные документы, оборудование для их производства, печати, штампы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции).
"Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанных и личности иностранцев, которые воспользовались их услугами. Некоторые из них уже найдены и привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства", - заключила официальный представитель МВД РФ.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В МВД рассказали, как мигранты в Петербурге прятались при проверке
16 января, 14:56
 
ПроисшествияРоссияМоскваИрина ВолкМосковский уголовный розыскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала