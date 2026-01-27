Рейтинг@Mail.ru
27.01.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:41 27.01.2026
Бирюков рассказал об установке подъемников для инвалидов в Москве
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
россия
москва
россия
москва, петр бирюков, россия
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Россия
Более 360 подъемников для инвалидов установили в жилых домах Москвы в 2025 году

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили в прошлом году в многоквартирных домах, где проживают маломобильные граждане, 360 подъемных платформ, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - важная часть программы по созданию в городе безбарьерной среды. В прошлом году установили 360 таких конструкций. Всего с 2011 года оборудовали почти 2,5 тысячи подъемников для маломобильных граждан, что позволило им самостоятельно выходить из дома", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что больше всего платформ появилось в Южном административном округе - 65, Юго-Западном - 53, Юго-Восточном - 51 и Северо-Восточном - 46.
"В настоящее время все новостройки приспособлены для маломобильных горожан, а в домах старой постройки подъемные платформы устанавливают по заявкам. Подать заявление можно на официальном портале мэра и правительства Москвы или на сайте департамента труда и соцзащиты населения в разделе "Интернет-приемная", - уточнил Бирюков.
Он пояснил, что заявитель должен иметь постоянную регистрацию в столице и врачебную рекомендацию об использовании кресла-коляски. Проводить собрание собственников жилья для принятия решения не требуется.
"Если позволяют технические условия и в подъезде большой холл, то приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, это своего рода мини-лифты, которые преодолевают расстояние до четырех метров", - добавил заммэра.
Бирюков отметил, что при отсутствии такой возможности оборудуется подъемник наклонного типа. Компактная конструкция монтируется на стойках вдоль стены параллельно лестничному маршу, в сложенном виде она не мешает проходу.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при установке платформ проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды: оборудуются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, открывающиеся дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковРоссия
 
 
