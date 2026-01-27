Рейтинг@Mail.ru
Москва встала в девятибалльных пробках - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/moskva-2070471436.html
Москва встала в девятибалльных пробках
Москва встала в девятибалльных пробках - РИА Новости, 27.01.2026
Москва встала в девятибалльных пробках
Пробки утром во вторник в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T09:17:00+03:00
2026-01-27T09:17:00+03:00
москва
садовое кольцо (москва)
новый арбат
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155079/02/1550790203_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_698e8964ac6659ff9828eb370c58c05d.jpg
https://ria.ru/20260127/sheremetevo-2070469530.html
москва
садовое кольцо (москва)
новый арбат
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155079/02/1550790203_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75c2f81f702fa189f5cf2ba220f8cb5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, садовое кольцо (москва), новый арбат, происшествия
Москва, Садовое кольцо (Москва), Новый Арбат, Происшествия
Москва встала в девятибалльных пробках

Пробки в Москве из-за непогоды достигли девяти баллов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗатрудненное движение автомобилей
Затрудненное движение автомобилей - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Затрудненное движение автомобилей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пробки утром во вторник в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" сообщил РИА Новости, что в Москве во вторник выпадет треть месячной нормы осадков, высота сугробов достигнет 47 сантиметров.
По данным сервиса, затруднения движения наблюдаются в центре города: Садовое кольцо стоит почти на всем протяжении и на внутренней, и на внешней сторонах. Автомобилистам придется постоять на улицах Воздвиженка, Тверская, Новый Арбат, на Никитском бульваре, улицах Остоженка, Знаменка, Моховая. Плотное движение также фиксируется на большей части Третьего транспортного кольца.
На МКАД и взлетных магистралях движение также затруднено, самые сильные пробки на северо-западе, западе, юго-западе и востоке.
Табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Шереметьево временно закрыли на прилет из-за непогоды
09:04
 
МоскваСадовое кольцо (Москва)Новый АрбатПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала