Москва встала в девятибалльных пробках
Пробки утром во вторник в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты". РИА Новости, 27.01.2026
москва
садовое кольцо (москва)
новый арбат
происшествия
москва, садовое кольцо (москва), новый арбат, происшествия
