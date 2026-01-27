Москва встала в девятибалльных пробках

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Пробки утром во вторник в Москве достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Карты".

На МКАД и взлетных магистралях движение также затруднено, самые сильные пробки на северо-западе, западе, юго-западе и востоке.