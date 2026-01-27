https://ria.ru/20260127/moskva-2070461596.html
Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления
Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления - РИА Новости, 27.01.2026
Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления
Резкое понижение атмосферного давления ожидается в Москве в ближайшие дни, показания барометров опустятся до 736 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА... РИА Новости, 27.01.2026
Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления
Леус: в Москве во вторник и среду будет резкое понижение атмосферного давления