07:47 27.01.2026
Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления
Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Резкое понижение атмосферного давления ожидается в Москве в ближайшие дни, показания барометров опустятся до 736 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Москвичей в ближайшие дни ждут колебания атмосферного давления. Во вторник и среду продолжится понижение показаний барометров. Самыми низкими они ожидаются в среду, когда составят 736 миллиметров ртутного столба, на 10-12 миллиметров ртутного столба ниже нормы", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что после этого показания барометров начнут расти.
Расчистка тротуара во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве во вторник
