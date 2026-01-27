Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Резкое понижение атмосферного давления ожидается в Москве в ближайшие дни, показания барометров опустятся до 736 миллиметров ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.