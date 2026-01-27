МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве во вторник, сугробы подрастут до 47 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Выпадет до 20 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы. Высота сугробов повысится с 30 сантиметров до 47 сантиметров. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха - минус 4 - минус 7 градусов", - подчеркнул Тишковец.