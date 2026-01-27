Рейтинг@Mail.ru
Более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве во вторник - РИА Новости, 27.01.2026
07:36 27.01.2026 (обновлено: 09:48 27.01.2026)
Более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве во вторник
Более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве во вторник

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более трети месячной нормы осадков выпадет в Москве во вторник, сугробы подрастут до 47 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня (вторника - ред.) будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. Москвичей ждут сложные метеоусловия. Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится влиянием и прохождением теплого атмосферного фронта", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Москве ожидается облачная погода, временами будет идти сильный снег с ухудшением видимости до 1-4 километров.
"Выпадет до 20 миллиметров осадков, что составляет более трети месячной нормы. Высота сугробов повысится с 30 сантиметров до 47 сантиметров. Ветер южный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха - минус 4 - минус 7 градусов", - подчеркнул Тишковец.
Синоптик рассказал, когда ожидается пик снегопадов в Москве
