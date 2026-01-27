Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в конце недели
27.01.2026
Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в конце недели
Температура в Москве опустится до минус 15 — минус 20 в ночь на пятницу, а уже в субботу перейдет отметку в минус 23 градуса, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 27.01.2026
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в конце недели

Вильфанд: в конце недели Москву ждет резкое похолодание

Морозная погода в Москве
Морозная погода в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Морозная погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Температура в Москве опустится до минус 15 — минус 20 в ночь на пятницу, а уже в субботу перейдет отметку в минус 23 градуса, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В конце этой недели, уже с пятницы, опять понижение температуры ночью — минус 15, минус 20, а выходные в субботу — еще ниже, до минус 23", — сказал Вильфанд.
Он отметил, что это связано изменением циркуляции: воздушные массы будут поступать уже не с юга, а с северо-востока.
Снег в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Синоптик рассказал, когда ожидается пик снегопадов в Москве
