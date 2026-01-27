https://ria.ru/20260127/moskva-2070448651.html
Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в конце недели
Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в конце недели - РИА Новости, 27.01.2026
Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в конце недели
Температура в Москве опустится до минус 15 — минус 20 в ночь на пятницу, а уже в субботу перейдет отметку в минус 23 градуса, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 27.01.2026
Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в конце недели
