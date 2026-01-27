Рейтинг@Mail.ru
Россиянам могут разрешить требовать с операторов связи ущерб от мошенников
27.01.2026
Россиянам могут разрешить требовать с операторов связи ущерб от мошенников
Россиянам могут разрешить требовать с операторов связи ущерб от мошенников - РИА Новости, 27.01.2026
Россиянам могут разрешить требовать с операторов связи ущерб от мошенников
Ассоциация "Национальный совет финансового рынка" предлагает предусмотреть во втором пакете мер для борьбы с мошенниками право россиян потребовать у оператора... РИА Новости, 27.01.2026
общество
максут шадаев
https://ria.ru/20260127/zvonki-2070449641.html
https://ria.ru/20260127/gosduma-2070454584.html
2026
Новости
максут шадаев
Общество, Максут Шадаев
Россиянам могут разрешить требовать с операторов связи ущерб от мошенников

РИА Новости: с операторов связи могут разрешить требовать ущерб от мошенников

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ассоциация "Национальный совет финансового рынка" предлагает предусмотреть во втором пакете мер для борьбы с мошенниками право россиян потребовать у оператора связи возмещения ущерба от мошенников, если он не обеспечил надлежащую защиту своему абоненту, соответствующее предложение содержится в письме с заключением на законопроект со вторым пакетом мер против кибермошенников (копия есть в распоряжении РИА Новости).
НСФР направила на имя главы Минцифры Максута Шадаева письмо, в котором изложило свои предложения ко второму чтению законопроекта. В их число вошло предложение предусмотреть право абонента на обращение к оператору связи с требованием о возмещении суммы ущерба от мошеннических действий.
"Предлагаем установить в законопроекте, что оператор по переводу денежных средств, надлежащим образом исполнивший законную обязанность по обеспечению защиты клиента от мошеннических действий и не получивший предусмотренную федеральным законом информацию от оператора связи, информирует об этом клиента с предоставлением ему сведений о факте неисполнения оператором связи своих обязанностей, что предоставит клиенту возможность обратиться к такому оператору связи с требованием о возмещении причиненного клиенту ущерба", - сказано в письме.
По мнению авторов письма, изменения позволят обеспечить справедливый баланс ответственности между участниками информационного обмена, который учитывает их влияние на возможность предотвращения мошенничеств. Если оператор связи не передаст информацию о мошеннических телефонных вызовах или сообщениях в ГИС "Антифрод", это затруднит процесс выявления банковских операций, которые проводятся без согласия клиентов - а значит, усилит риск ущерба от мошенников.
Текущая формулировка по части возмещения ущерба со стороны оператора связи, уточняют авторы письма, ограничивает его ответственность объемом средств, которые похищены с баланса лицевого счета абонента. "Очевидно, что в подавляющем большинстве случаев целью совершения мошеннических действий является противоправное присвоение денежных средств, находящихся у физических лиц не на лицевом счете абонента – физического лица, а на его банковских счетах", - уточняется в документе.
ОбществоМаксут Шадаев
 
 
