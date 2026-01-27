Россиянам могут разрешить требовать с операторов связи ущерб от мошенников

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ассоциация "Национальный совет финансового рынка" предлагает предусмотреть во втором пакете мер для борьбы с мошенниками право россиян потребовать у оператора связи возмещения ущерба от мошенников, если он не обеспечил надлежащую защиту своему абоненту, соответствующее предложение содержится в письме с заключением на законопроект со вторым пакетом мер против кибермошенников (копия есть в распоряжении РИА Новости).

НСФР направила на имя главы Минцифры Максута Шадаева письмо, в котором изложило свои предложения ко второму чтению законопроекта. В их число вошло предложение предусмотреть право абонента на обращение к оператору связи с требованием о возмещении суммы ущерба от мошеннических действий.

"Предлагаем установить в законопроекте, что оператор по переводу денежных средств, надлежащим образом исполнивший законную обязанность по обеспечению защиты клиента от мошеннических действий и не получивший предусмотренную федеральным законом информацию от оператора связи, информирует об этом клиента с предоставлением ему сведений о факте неисполнения оператором связи своих обязанностей, что предоставит клиенту возможность обратиться к такому оператору связи с требованием о возмещении причиненного клиенту ущерба", - сказано в письме.

По мнению авторов письма, изменения позволят обеспечить справедливый баланс ответственности между участниками информационного обмена, который учитывает их влияние на возможность предотвращения мошенничеств. Если оператор связи не передаст информацию о мошеннических телефонных вызовах или сообщениях в ГИС "Антифрод", это затруднит процесс выявления банковских операций, которые проводятся без согласия клиентов - а значит, усилит риск ущерба от мошенников.