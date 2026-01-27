https://ria.ru/20260127/moshenniki-2070449778.html
Мошенники стали обманывать россиян под предлогом записи к врачу
Мошенники стали обманывать россиян под предлогом записи к врачу - РИА Новости, 27.01.2026
Мошенники стали обманывать россиян под предлогом записи к врачу
Мошенники придумали новую схему обмана россиян, выманивая личные данные под предлогом записи к врачу, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T02:39:00+03:00
2026-01-27T02:39:00+03:00
2026-01-27T02:39:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
https://ria.ru/20260126/moshenniki-2070250139.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Мошенники стали обманывать россиян под предлогом записи к врачу
РИА Новости: мошенники стали обманывать россиян под предлогом записи к врачу
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему обмана россиян, выманивая личные данные под предлогом записи к врачу, выяснило РИА Новости.
Мошенники звонят на личный номер и просят скинуть код из смс-сообщения, якобы чтобы сохранить попытку записи к врачу, которая могла потеряться из-за проблем на сервере.
Затем, по данным агентства, беседа идет в чате в мессенджере, но на уточняющие вопросы ответов не дается.