В ДНР провели акцию, посвященную снятию блокады Ленинграда

Во время мероприятия четыре участника прочитали стихи о блокаде, а сама церемония сопровождалась музыкальными композициями. На протяжении всего мероприятия также проходила фотовыставка, посвященная тяжелым временам, которые пережил Ленинград в годы Великой Отечественной войны.