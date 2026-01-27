В ДНР провели акцию, посвященную снятию блокады Ленинграда

МАКЕЕВКА, 27 янв - РИА Новости. Молодежь ДНР провела памятную акцию, посвященную годовщине снятия блокады Ленинграда, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках годовщины снятия блокады Ленинграда 100 активистов "Молодой Гвардии" ДНР из молодежного пространства "Точка" молча прошли "872 шага", символизирующих длительность блокады, и возложили цветы к Вечному огню в сквере Славы в Макеевке. После этого молодежь попробовала минимальный суточный паек жителей Ленинграда в дни блокады - 125 граммов хлеба.
"Сегодня порядка 100 активистов, молодежи, неравнодушных жителей Макеевки возложили цветы в память об ужасной трагедии, о блокаде Ленинграда... Наши ребята помнят, они изучают историю, они знают эту ужаснейшую трагедию. Важно, что мы сегодня прошли именно 872 шага - столько длилась эта ужасная трагедия, эта ужасная блокада", - рассказал РИА Новости заместитель руководителя ДРОО "Молодая Республика" и ДРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" ДНР Микаэль Минасян.
Во время мероприятия четыре участника прочитали стихи о блокаде, а сама церемония сопровождалась музыкальными композициями. На протяжении всего мероприятия также проходила фотовыставка, посвященная тяжелым временам, которые пережил Ленинград в годы Великой Отечественной войны.
Минасян добавил, что молодое поколение смогло посмотреть, в каких условиях жили ленинградцы, чтобы передать эту историю следующим поколениям.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия 27 января 1944 года ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.