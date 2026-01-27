Военный бюджет Молдавии удвоили за несколько лет, заявила Влах

КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Военный бюджет Молдавии был удвоен за несколько лет у власти правящей в республике партии "Действие и солидарность" (ПДС), и в 2026 году превышает расходы на культуру, молодежь, спорт, экологию, что говорит о приоритетах властей страны, заявила во вторник экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
"Когда ПДС пришла к власти (чуть более четырех лет назад – ред.), бюджет министерства обороны составлял примерно 1 миллиард леев (59,52 миллиона долларов – ред.). В 2026 году он уже запланирован на уровне 2,16 миллиарда леев (128,57 миллиона долларов – ред.). То есть всего за несколько лет этот бюджет фактически был удвоен", - написала Влах в своем блоге.
Политик при этом сравнила суммы, выделяемые на военную сферу, с другими важными статьями расходов. Она привела пример статьи расходов на культуру, молодежь, спорт и религиозные организации, на которую в 2026 году планируются выделить 1,8 миллиарда леев (чуть более 107 миллионов долларов), а также расходов на охрану окружающей среды — 1,08 миллиарда леев (64,29 миллиона долларов). "Все это говорит о том, что для нынешней власти расходы на вооружение важнее, чем расходы на культуру, молодежь, спорт, экологию … направленные напрямую на благо людей", - подчеркнула она.
По ее мнению, выделяемые на военную сферу средства — это деньги, выброшенные на ветер. "С кем собирается воевать Молдова? С Румынией? С Украиной? Нет, потому что с этими странами у нас добрососедские отношения, а в последнее время обе они были определены как стратегические партнеры Республики Молдова. Других соседей у нас нет. Решение проблемы территориальной целостности военным путем не должно рассматриваться даже теоретически, и хорошо, что власти признают: приднестровский вопрос должен решаться исключительно мирным путем", - пояснила Влах.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавией Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.