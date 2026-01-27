Военный бюджет Молдавии удвоили за несколько лет, заявила Влах

КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Военный бюджет Молдавии был удвоен за несколько лет у власти правящей в республике партии "Действие и солидарность" (ПДС), и в 2026 году превышает расходы на культуру, молодежь, спорт, экологию, что говорит о приоритетах властей страны, заявила во вторник экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.

Политик при этом сравнила суммы, выделяемые на военную сферу, с другими важными статьями расходов. Она привела пример статьи расходов на культуру, молодежь, спорт и религиозные организации, на которую в 2026 году планируются выделить 1,8 миллиарда леев (чуть более 107 миллионов долларов), а также расходов на охрану окружающей среды — 1,08 миллиарда леев (64,29 миллиона долларов). "Все это говорит о том, что для нынешней власти расходы на вооружение важнее, чем расходы на культуру, молодежь, спорт, экологию … направленные напрямую на благо людей", - подчеркнула она.