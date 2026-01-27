Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Молдавии раскритиковал внешнюю политику Кишинева
18:50 27.01.2026 (обновлено: 18:51 27.01.2026)
Экс-премьер Молдавии раскритиковал внешнюю политику Кишинева
Экс-премьер Молдавии раскритиковал внешнюю политику Кишинева
Экс-премьер Молдавии раскритиковал внешнюю политику Кишинева

КИШИНЕВ, 27 янв – РИА Новости. Власти Молдавии неспособны экстренно реагировать на внешние политические и экономические вызовы и находить решения проблем, заявил во вторник экс-премьер республики, лидер оппозиционной Либерально демократической партии (ЛДПМ) Владимир Филат.
Филат, ссылаясь на решения французских властей, указал, что Франция с 8 февраля вводит жесткие ограничения на агропродовольственную продукцию, поступающую из-за пределов Европейский союза. По его данным, доступ на французский рынок будет закрыт для любой партии товара, в которой выявлены даже минимально обнаруживаемые следы веществ, запрещённых к применению в ЕС.
"Данное решение напрямую затрагивает ключевые сегменты молдавского сельскохозяйственного производства: фрукты, овощи, зерновые и продукцию пчеловодства, отрасли, для которых экспорт критически важен… Я неоднократно отмечал, что современная внешняя политика Республики Молдова в большей степени представляет собой построение личного и партийного имиджа, а не формирование устойчивых и взаимовыгодных межгосударственных отношений. Ну не умеет команда Майи Санду реагировать на внешние политические и экономические вызовы и находить решения проблем ", – написал Филат в своем-Telegram-канале.
Политик отдельно указал, что опасность видит не только в двусторонних отношениях с Францией. "Речь идет не о текущих объемах экспорта во Францию. Основной риск заключается в прецеденте, созданном решением одного из ключевых государств Европейского союза. Введение нулевой толерантности быстро тиражируется другими странами", – отметил Филат, добавив, что при отсутствии предсказуемости и переговоров Молдавия рискует столкнуться с блокировками на всем европейском пространстве.
Он раскритиковал молдавские власти за отсутствие подготовки к таким изменениям. По его словам, государство не предвидело очевидный риск и не подготовило производителей к правилам, которые на уровне ЕС обсуждаются и известны многие годы. Филат указал, что отсутствие последовательной политики по приведению национальных стандартов в соответствие с требованиями Европейского союза теперь оплачивают фермеры и экспортеры.
Экс премьер добавил, что формально французские меры не направлены конкретно против Молдавии, однако их влияние на экономику страны он считает существенным.
В своей публикации политик также указал на отсутствие реального открытия переговоров о вступлении в ЕС, непрозрачность разрекламированного пакета финансовой поддержки и внезапно возникшие торговые барьеры, что, по его оценке, "указывает на внешнюю политику, ориентированную на имидж, а не на результат".
Филат резюмировал, что межгосударственные отношения должны строиться на профессионализме, последовательности и защите национального интереса, а когда они превращаются в инструмент личного или электорального PR, итогом становятся "экономические потери, брошенные производители и утрата доверия".
