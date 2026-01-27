Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии заявили о безнаказанности актов вандализма со свастикой
21:55 27.01.2026
В Молдавии заявили о безнаказанности актов вандализма со свастикой
В Молдавии заявили о безнаказанности актов вандализма со свастикой - РИА Новости, 27.01.2026
В Молдавии заявили о безнаказанности актов вандализма со свастикой
Акты вандализма с применением нацистской свастики становятся нормой для Молдавии, заявила экс-депутат молдавского парламента Марина Таубер, выразив уверенность, РИА Новости, 27.01.2026
В Молдавии заявили о безнаказанности актов вандализма со свастикой

Экс-депутат Таубер: акты вандализма со свастикой в Молдавии стали нормой

Марина Таубер
Марина Таубер
© Фото : arlamentul Republicii Moldova/Eduard Bizgu
Марина Таубер. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 янв - РИА Новости. Акты вандализма с применением нацистской свастики становятся нормой для Молдавии, заявила экс-депутат молдавского парламента Марина Таубер, выразив уверенность, что очередной акт осквернения советского памятника снова останется безнаказанным.
Ранее во вторник глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что вандалы осквернили памятник Ленину на территории выставочного комплекса Moldexpo в Кишиневе, нанеся нацистскую свастику и надпись: "Бессарабия - это Румыния". В полиции заявили, что инициировали уголовное дело по этому факту и устанавливают личности виновных.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Молдавская оппозиция обвинила власти в героизации нацизма
21 ноября 2025, 14:49
"Изуродованный памятник 1949 года, свастика, оскорбительные надписи — так выглядит лицо страны, где нацизм и вандализм становятся нормой. В полиции завели уголовное дело, но судя по тому, что прошлые варварские выходки годами остаются безнаказанными, надежды на то, что преступники понесут наказание, немного", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, коричневая чума уже стоит на пороге республики.
"Из законодательства пропадают статьи о запрете использования фашистской или нацистской символики, а президентша публично предлагает отправить георгиевскую ленту на свалку истории, называет (румынского диктатора, союзника Гитлера Иона - ред.) Антонеску "противоречивой фигурой" и не против продаться соседней стране. А это, по сути, сигнал для всех радикалов: можно больше не стесняться и не прятаться. И если сегодня на улицах, которые во времена ВОВ защищали наши деды, появляется свастика, то завтра мы рискуем увидеть там кровь и насилие", - подчеркнула политик.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.
Открытие памятника пособникам нацистов в селе Гиличены, Молдавия - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Молдавии раскритиковали открытие памятника пособникам нацистов
21 октября 2025, 18:25
 
В миреМолдавияКишиневГерманияМарина ТауберМайя Санду
 
 
