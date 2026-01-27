В Молдавии заявили о безнаказанности актов вандализма со свастикой

"Из законодательства пропадают статьи о запрете использования фашистской или нацистской символики, а президентша публично предлагает отправить георгиевскую ленту на свалку истории, называет (румынского диктатора, союзника Гитлера Иона - ред.) Антонеску "противоречивой фигурой" и не против продаться соседней стране. А это, по сути, сигнал для всех радикалов: можно больше не стесняться и не прятаться. И если сегодня на улицах, которые во времена ВОВ защищали наши деды, появляется свастика, то завтра мы рискуем увидеть там кровь и насилие", - подчеркнула политик.