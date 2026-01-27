Мишустин рассказал о мерах по поддержке разработчиков продукции

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российское правительство приняло целый ряд мер по поддержке разработчиков продукции, чтобы их инициативы не ложились на полку, а воплощались и оперативно внедрялись в жизнь, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.