Мишустин рассказал о мерах по поддержке разработчиков продукции

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российское правительство приняло целый ряд мер по поддержке разработчиков продукции, чтобы их инициативы не ложились на полку, а воплощались и оперативно внедрялись в жизнь, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению главы государства правительством принят целый ряд мер, направленных на поддержку наших разработчиков, обеспечение коммерческой эффективности их решений, чтобы такие инициативы не ложились на полку, а оперативно внедрялись в жизнь. И, конечно, воплощались в качественную продукцию, работали на благо страны в целом", - сказал Мишустин во время стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.
Он отметил, что для этого в России реализуются дорожные карты по трансформации делового климата, национальные модели ведения бизнеса, в рамках которых формируются привлекательные условия для изобретателей, предпринимателей. Так, премьер-министр подчеркнул, что все документы на регистрацию интеллектуальной собственности теперь можно подавать в электронном виде.
Мишустин рассказал о поправках ЕР при подготовке бюджета
26 января, 22:46