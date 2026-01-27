Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о росте числа регистраций товарных знаков в России - РИА Новости, 27.01.2026
15:05 27.01.2026
Мишустин рассказал о росте числа регистраций товарных знаков в России
Количество регистраций товарных знаков в России выросло на четверть, основная часть обращений приходится на отечественные компании, сообщил премьер-министр РФ... РИА Новости, 27.01.2026
2026
россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Количество регистраций товарных знаков в России выросло на четверть, основная часть обращений приходится на отечественные компании, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Положительная динамика отмечается и по товарным знакам. Их количество выросло на четверть. Основная часть обращений сейчас приходится на отечественные компании", - сказал Мишустин во время стратегической сессии о развитии сферы интеллектуальной собственности до 2036 года.
Он отметил важность продолжения тренда. Необходимо поддерживать российских производителей, чтобы и крупный бизнес, и небольшие предприятия по всей России могли развиваться и предлагать покупателям оригинальную продукцию, подчеркнул премьер.
Стенд компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака
Вчера, 13:06
 
РоссияМихаил Мишустин
 
 
