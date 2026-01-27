https://ria.ru/20260127/mironov-2070595398.html
Борис Миронов вошел в тренерский штаб петербургского СКА
Борис Миронов вошел в тренерский штаб петербургского СКА - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Борис Миронов вошел в тренерский штаб петербургского СКА
Бывший главный тренер тольяттинской "Лады" Борис Миронов вошел в тренерский штаб петербургского СКА, сообщается на сайте команды Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Борис Миронов вошел в тренерский штаб петербургского СКА
Бывший главный тренер "Спартака" Миронов вошел в штаб петербургского СКА