Борис Миронов вошел в тренерский штаб петербургского СКА
Хоккей
Хоккей
 
16:47 27.01.2026 (обновлено: 19:18 27.01.2026)
Борис Миронов вошел в тренерский штаб петербургского СКА
Борис Миронов вошел в тренерский штаб петербургского СКА - РИА Новости Спорт, 27.01.2026
Борис Миронов вошел в тренерский штаб петербургского СКА
Бывший главный тренер тольяттинской "Лады" Борис Миронов вошел в тренерский штаб петербургского СКА, сообщается на сайте команды Континентальной хоккейной лиги... РИА Новости Спорт, 27.01.2026
2026-01-27T16:47:00+03:00
2026-01-27T19:18:00+03:00
хоккей
спорт
борис миронов
лада
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, борис миронов, лада, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Борис Миронов, Лада, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Борис Миронов вошел в тренерский штаб петербургского СКА

Бывший главный тренер "Спартака" Миронов вошел в штаб петербургского СКА

Борис Миронов
Борис Миронов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Борис Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бывший главный тренер тольяттинской "Лады" Борис Миронов вошел в тренерский штаб петербургского СКА, сообщается на сайте команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Миронов покинул "Ладу" в сентябре 2025 года, проработав в должности главного тренера менее четырех месяцев.
Миронову 53 года. Будучи игроком, он провел 716 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в которых набрал 307 очков (76 голов + 231 передача), а также становился серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр. В качестве тренера Миронов также работал в системе ЦСКА, возглавлял московский "Спартак", был ассистентом в нижнекамском "Нефтехимике" и челябинском "Тракторе".
Хоккей
 
