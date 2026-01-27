Рейтинг@Mail.ru
Минздрав перечислил препараты для лечения при гриппе - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/minzdrav-2070575886.html
Минздрав перечислил препараты для лечения при гриппе
Минздрав перечислил препараты для лечения при гриппе - РИА Новости, 27.01.2026
Минздрав перечислил препараты для лечения при гриппе
Минздрав России назвал отечественные препараты для лечения при гриппе, среди них есть противовирусные, муколитические и отхаркивающие средства, с... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T15:49:00+03:00
2026-01-27T15:49:00+03:00
здоровье - общество
лекарства
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770101734_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_fa62a0c6a5ac7650ec6bd1fb9c3c8578.jpg
https://ria.ru/20260127/gripp-2070447178.html
https://ria.ru/20260126/gripp-2070233965.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770101734_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e36a82d548f8a2a92bf92276e955b8b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, лекарства, россия
Здоровье - Общество, Лекарства, Россия
Минздрав перечислил препараты для лечения при гриппе

Минздрав назвал отечественные препараты для лечения при гриппе

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВитамины
Витамины - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Витамины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минздрав России назвал отечественные препараты для лечения при гриппе, среди них есть противовирусные, муколитические и отхаркивающие средства, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.
Согласно утвержденному стандарту медпомощи взрослым при гриппе, в перечень лекарственных препаратов для лечения вошли ингибиторы нейраминидазы "Занамивир" и "Осельтамивир", данный класс лекарственных препаратов широко используются в качестве противовирусных средств против гриппа.
Медицинский сотрудник - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
Вчера, 01:36
Также в списке есть противовирусные препараты "Балоксавир марбоксил", "Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты", "Кагоцел", "Риамиловир", "Умифеновир", "Энисамия йодид", иммуностимуляторы "Азоксимера бромид", "Меглюмина акридонацетат".
Помимо того, в перечень вошел анилид "Парацетамол", он оказывают жаропонижающее, сосудосуживающее, обезболивающее и противоаллергическое действие. Еще для лечения при гриппе можно при необходимости использовать отхаркивающие препараты с действующим веществом Бромгексин+І вайфензин+Сальбутамол; муколитические препараты "Амброксол", "Ацетилцистеин", "Бромгексин", противокашлевый препарат "Бутамират", препараты для лечения простудных заболеваний с действующим веществом Декстрометорфан + Фенилэфрин + Хлорфенамин.
Также в список вошли производные пропионовой кислоты, препараты этой группы обладают обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектами, уменьшают боль, лихорадку и воспаление, к применению рекомендован "Ибупрофен".
Женщина больная простудой - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Вирусолог рассказала, как отличить грипп от ОРВИ
26 января, 01:38
 
Здоровье - ОбществоЛекарстваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала