Минздрав перечислил препараты для лечения при гриппе

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Минздрав России назвал отечественные препараты для лечения при гриппе, среди них есть противовирусные, муколитические и отхаркивающие средства, с соответствующим документом ознакомилось РИА Новости.

Согласно утвержденному стандарту медпомощи взрослым при гриппе, в перечень лекарственных препаратов для лечения вошли ингибиторы нейраминидазы "Занамивир" и "Осельтамивир", данный класс лекарственных препаратов широко используются в качестве противовирусных средств против гриппа.

Также в списке есть противовирусные препараты "Балоксавир марбоксил", "Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты", "Кагоцел", "Риамиловир", "Умифеновир", "Энисамия йодид", иммуностимуляторы "Азоксимера бромид", "Меглюмина акридонацетат".

Помимо того, в перечень вошел анилид "Парацетамол", он оказывают жаропонижающее, сосудосуживающее, обезболивающее и противоаллергическое действие. Еще для лечения при гриппе можно при необходимости использовать отхаркивающие препараты с действующим веществом Бромгексин+І вайфензин+Сальбутамол; муколитические препараты "Амброксол", "Ацетилцистеин", "Бромгексин", противокашлевый препарат "Бутамират", препараты для лечения простудных заболеваний с действующим веществом Декстрометорфан + Фенилэфрин + Хлорфенамин.