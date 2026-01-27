https://ria.ru/20260127/minsk-2070637517.html
В Минске ответили на сообщения о планах Киева завести дело против Лукашенко
МИНСК, 27 янв — РИА Новости. Белоруссия не придает большого значения сообщениям украинских СМИ о якобы планах Киева возбудить уголовное дело против президента страны Александра Лукашенко, заявила РИА Новости его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
"Для нас это открытие. Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но <…> нас это мало волнует", — сказала она.
О том, что киевский режим хочет начать уголовное преследование Лукашенко
, ранее во вторник сообщило украинское издание "Европейская правда". Утверждается, что такую возможность Владимир Зеленский
обсудил с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской
во время визита в Вильнюс. По данным СМИ, раньше он избегал контактов с ней, однако в этот раз инициатором выступила украинская сторона.
Лукашенко не раз выражал готовность содействовать украинскому урегулированию. В январе прошлого года он заявил, что после окончания конфликта Киеву помогут только Москва и Минск, тогда как Западу это не нужно. А в марте президент признался, что Зеленский был ему как сын, но "поступил как гнида".