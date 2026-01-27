В Минске ответили на сообщения о планах Киева завести дело против Лукашенко

"Для нас это открытие. Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но <…> нас это мало волнует", — сказала она.

Лукашенко не раз выражал готовность содействовать украинскому урегулированию. В январе прошлого года он заявил, что после окончания конфликта Киеву помогут только Москва и Минск, тогда как Западу это не нужно. А в марте президент признался, что Зеленский был ему как сын, но "поступил как гнида".