В Минске ответили на сообщения о планах Киева завести дело против Лукашенко
20:04 27.01.2026 (обновлено: 20:35 27.01.2026)
В Минске ответили на сообщения о планах Киева завести дело против Лукашенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 27 янв — РИА Новости. Белоруссия не придает большого значения сообщениям украинских СМИ о якобы планах Киева возбудить уголовное дело против президента страны Александра Лукашенко, заявила РИА Новости его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
"Для нас это открытие. Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но <…> нас это мало волнует", — сказала она.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Захарова прокомментировала совет Лукашенко Украине
17 декабря 2025, 08:51
О том, что киевский режим хочет начать уголовное преследование Лукашенко, ранее во вторник сообщило украинское издание "Европейская правда". Утверждается, что такую возможность Владимир Зеленский обсудил с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской во время визита в Вильнюс. По данным СМИ, раньше он избегал контактов с ней, однако в этот раз инициатором выступила украинская сторона.
Лукашенко не раз выражал готовность содействовать украинскому урегулированию. В январе прошлого года он заявил, что после окончания конфликта Киеву помогут только Москва и Минск, тогда как Западу это не нужно. А в марте президент признался, что Зеленский был ему как сын, но "поступил как гнида".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Зеленский уничтожил цветущую часть Европы, заявил Лукашенко
31 декабря 2025, 13:46
 
