27.01.2026
14:36 27.01.2026
В Минске рассказали, о чем думают политики на Западе и Украине
в мире
польша
белоруссия
литва
александр вольфович
в мире, польша, белоруссия, литва, александр вольфович
В мире, Польша, Белоруссия, Литва, Александр Вольфович
В Минске рассказали, о чем думают политики на Западе и Украине

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске. Архивное фото
МИНСК, 27 янв – РИА Новости. Политики в Польше, странах Балтии и на Украине думают о милитаризации, а не об интересах своего населения, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
"Наши соседи в Польше и Прибалтике ставят во главу угла милитаризацию в ущерб вопросам социально-экономического развития своих государств. Они увеличивают военные бюджеты, тратят огромные деньги, закупают иностранные образцы вооружения и военной техники. Они также готовят свою инфраструктуру в ущерб интересам своих граждан, приготавливая территорию в 50 километрах от границы (с Белоруссией – ред.) для ведения боевых действий", - приводит слова Вольфовича агентство Белта.
Он упомянул про строящийся в Литве в 8 километрах от границы с Белоруссией полигон. "На территории Литвы достаточно полигонов. Вполне достаточно имеющихся на территории данных государств полигонов, чтобы заниматься нормальной боевой подготовкой своих военнослужащих. Но этого им мало", - сказал госсекретарь.
По его словам, вместо того чтобы лишнее поле засеять, они строят полигоны, базы, арсеналы и склады, разворачивают производство боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, то есть демонстрируют совсем не мирные цели. "Они также вышли из Оттавской конвенции по запрету применения противопехотных мин и собираются эту пятнадцатикилометровую зону (вдоль границы – ред.) заминировать", - отметил Вольфович. Он призвал "посмотреть на печальный опыт Украины". "Сколько гражданского населения подрывается практически еженедельно в приграничной полосе на украинской территории? Такие же условия хотят создать в Польше и Прибалтике", - констатировал госсекретарь совбеза.
Он добавил, что население Польши, Литвы, Латвии это видит и проводит протестные демонстрации. "Но политики их не слышат, потому что им на свой народ наплевать. Руководство этих стран не думает о простом народе, оно думает лишь о том, как набить свои карманы и выполнить указания заокеанских кураторов", - подчеркнул государственный секретарь.
Вольфович подчеркнул, что на Западе прекрасно видят, что военная доктрина, концепция национальной безопасности, конституция Белоруссии нацелены на мирное, добрососедское существование и конструктивный диалог со своими соседями. "Мы соседей рассматриваем как нормальный, дружелюбный народ и пытаемся выйти на диалог. Но, к сожалению, они не хотят выстраивать нормальный добрососедский диалог, который будет экономически выгоден всем. А кому нужна эта стремительная милитаризация? Она не направлена на простых граждан. В карманах простого народа будет становиться все меньше и меньше денег", - подчеркнул Вольфович.
Он также обратил внимание на действия руководства Украины. "Оно всеми силами должно остановить войну и гибель своего народа - многострадального украинского народа. Оно не думает об этом, а каждый день тысячи и тысячи украинцев гибнут в ходе этого конфликта. Ни у одного политика дети не воюют на передовой - вот почему война продолжается", - подчеркнул Вольфович.
