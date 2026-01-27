https://ria.ru/20260127/minkova-2070514319.html
В Краснодарском крае задержали экс-замгубернатора Минькову
2026-01-27T12:24:00+03:00
происшествия
краснодарский край
краснодарский край
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
КРАСНОДАР, 27 янв – РИА Новости. Экс-замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"(Минькова - ред.) задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения", - сказал собеседник агентства.
Минькова в октябре 2025 года ушла в отставку с поста вице-губернатора, на котором около 10 лет курировала социальную сферу региона, и стала гендиректором медиагруппы "Кубань-24".