В Краснодарском крае задержали экс-замгубернатора Минькову
12:24 27.01.2026 (обновлено: 12:43 27.01.2026)
В Краснодарском крае задержали экс-замгубернатора Минькову
В Краснодарском крае задержали экс-замгубернатора Минькову - РИА Новости, 27.01.2026
В Краснодарском крае задержали экс-замгубернатора Минькову
Экс-замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T12:24:00+03:00
2026-01-27T12:43:00+03:00
2026
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
В Краснодарском крае задержали экс-замгубернатора Минькову

Экс-замгубернатора Кубани Минькову задержали по подозрению в мошенничестве

© Фото : Краснодарский край/ВКонтактеАнна Минькова
Анна Минькова - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Краснодарский край/ВКонтакте
Анна Минькова. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 янв – РИА Новости. Экс-замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"(Минькова - ред.) задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения", - сказал собеседник агентства.
Минькова в октябре 2025 года ушла в отставку с поста вице-губернатора, на котором около 10 лет курировала социальную сферу региона, и стала гендиректором медиагруппы "Кубань-24".
Министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Министра транспорта Кубани арестовали по обвинению в мошенничестве
22 января, 10:29
 
ПроисшествияКраснодарский край
 
 
