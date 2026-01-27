В Краснодарском крае задержали экс-замгубернатора Минькову

КРАСНОДАР, 27 янв – РИА Новости. Экс-замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"(Минькова - ред.) задержана по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения", - сказал собеседник агентства.