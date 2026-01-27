Рейтинг@Mail.ru
В МИД ответили на заявление спикера парламента Молдавии о России
19:30 27.01.2026 (обновлено: 00:24 28.01.2026)
В МИД ответили на заявление спикера парламента Молдавии о России
В МИД ответили на заявление спикера парламента Молдавии о России
Заявление спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о якобы вызывающем отношении к стране со стороны Москвы не имеет оснований, заявила представитель российского... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
россия
молдавия
мария захарова
игорь гросу
олег озеров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
парламент молдавии
россия
молдавия
в мире, россия, молдавия, мария захарова, игорь гросу, олег озеров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), парламент молдавии
В мире, Россия, Молдавия, Мария Захарова, Игорь Гросу, Олег Озеров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Парламент Молдавии
В МИД ответили на заявление спикера парламента Молдавии о России

Захарова назвала заявление Гросу о вызывающем отношении России безосновательным

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заявление спикера парламента Молдавии Игоря Гросу о якобы вызывающем отношении к стране со стороны Москвы не имеет оснований, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.
"Наша страна уважает суверенитет Республики Молдова и не вмешивается в ее внутренние дела. Наши дипломаты работают профессионально, защищают интересы своей страны и ее граждан, соблюдают законы и обычаи страны пребывания", — говорится в опубликованном комментарии.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Бывший вице-премьер Молдавии прокомментировал решение о выходе из СНГ
25 января, 12:28
Ранее Гросу заявил, что посол России в Кишиневе Олег Озеров не вручит верительные грамоты, "пока со стороны России будет такое вызывающее отношение".
Захарова выразила надежду, что молдавские власти не станут в очередной раз омрачать историю дипломатии случаем, когда правительство государства, подписавшего Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, не способно принять верительные грамоты у посла государства, с которым у Кишинева имеются дипломатические отношения.
Как отметила представитель МИД, история знает немало примеров, когда послы не вручали верительные грамоты до самого окончания командировки.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Молдавия крепко сидит на кредитной игле ЕС, заявил МИД России
21 января, 12:24
 
