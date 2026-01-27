Отношения Дели с Россией и ЕС не зависят друг от друга, заявил МИД Индии

Во вторник Индия и Европейский союз подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Партнерство заключено в то время, когда ЕС стремится быстро укрепить оборонное производство и промышленный потенциал в рамках своей инициативы ReArm, предполагающей выделение до 800 миллиардов евро на оборонные расходы.

"Как вы знаете, любое соглашение заключается между двумя сторонами, когда обе стороны видят в нем взаимную выгоду, и в этом соглашении есть взаимная выгода. В этом соглашении есть взаимный интерес, и обе стороны видят преимущества от заключения этого соглашения, и именно поэтому это соглашение было заключено сегодня", - сказал замглавы МИД Индии, комментируя соглашение с ЕС в сфере обороны.