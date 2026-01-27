https://ria.ru/20260127/mid-2070611725.html
Отношения Дели с Россией и ЕС не зависят друг от друга, заявил МИД Индии
Отношения Дели с Россией и ЕС не зависят друг от друга, заявил МИД Индии - РИА Новости, 27.01.2026
Отношения Дели с Россией и ЕС не зависят друг от друга, заявил МИД Индии
Отношения Индии с Россией и Европейским союзом в сфере обороны существуют независимо друг от друга, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. РИА Новости, 27.01.2026
Отношения Дели с Россией и ЕС не зависят друг от друга, заявил МИД Индии
МИД Индии: отношения Индии с РФ и ЕС в сфере обороны не зависят друг от друга
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 янв – РИА Новости. Отношения Индии с Россией и Европейским союзом в сфере обороны существуют независимо друг от друга, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри.
"Вопрос об отношениях Индии
с Россией
- это тема, о которой мы неоднократно говорили публично. Для этого есть исторический контекст. Я думаю, у нас сегодня нет времени подробно останавливаться на этом, но это две вещи, которые существуют сами по себе и развиваются независимо друг от друга", - сказал он, отвечая на вопрос, не собирается ли Индия сокращать или прекращать оборонное сотрудничество с Россией после подписания соглашения с ЕС
о сотрудничестве в сфере обороны.
Во вторник Индия и Европейский союз подписали соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Партнерство заключено в то время, когда ЕС стремится быстро укрепить оборонное производство и промышленный потенциал в рамках своей инициативы ReArm, предполагающей выделение до 800 миллиардов евро на оборонные расходы.
Как отметил министр обороны Индии Раджнатх Сингх
, индийская оборонная промышленность может сыграть важную роль в инициативе ЕС ReArm, особенно в условиях, когда Брюссель
стремится быстро диверсифицировать поставщиков и снизить риски зависимости.
"Как вы знаете, любое соглашение заключается между двумя сторонами, когда обе стороны видят в нем взаимную выгоду, и в этом соглашении есть взаимная выгода. В этом соглашении есть взаимный интерес, и обе стороны видят преимущества от заключения этого соглашения, и именно поэтому это соглашение было заключено сегодня", - сказал замглавы МИД Индии, комментируя соглашение с ЕС в сфере обороны.