https://ria.ru/20260127/microsoft-2070526271.html
Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака
Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака - РИА Новости, 27.01.2026
Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака
Американская компания Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака: операционную систему Windows и облачную платформу Azure, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T13:06:00+03:00
2026-01-27T13:06:00+03:00
2026-01-27T13:06:00+03:00
технологии
россия
microsoft corporation
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967536581_0:163:3076:1893_1920x0_80_0_0_69e15c04a9e620d679c371795e7b6b44.jpg
https://ria.ru/20260126/rossija-2070339609.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967536581_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34c84fa5e2f139e3ae8e821c06997a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, microsoft corporation, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Технологии, Россия, Microsoft Corporation, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Microsoft зарегистрировала в России два товарных знака
В России зарегистрировали товарный знак Windows