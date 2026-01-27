Рейтинг@Mail.ru
Мерц заявил об исторической ответственности Германии за холокост
10:49 27.01.2026
Мерц заявил об исторической ответственности Германии за холокост
Историческая ответственность Германии за холокост неизменна, ничего подобного не должно повториться в будущем, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в международный... РИА Новости, 27.01.2026
БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Историческая ответственность Германии за холокост неизменна, ничего подобного не должно повториться в будущем, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в международный день памяти жертв холокоста.
"Наша историческая ответственность остается неизменной: антисемитизму нет места в Германии. Мы помним о систематическом убийстве евреев - как сегодня, в день памяти жертв Холокоста, так и в любой другой день. Никогда больше ничего подобного не должно повториться", - написал Мерц на своей странице в социальной сети Х.
Ранее ветеран Второй мировой войны из США, полковник в отставке Фрэнк Кон, который в молодости сам пережил холокост, заявил в интервью РИА Новости, что международный день памяти жертв холокоста служит напоминанием о том, к чему приводит ненависть и какой высокой может быть ее цена.
Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января. В этот день в 1945 году советские войска освободили узников концлагеря Освенцим.
