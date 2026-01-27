В США отреагировали на заявление Медведева о ДСНВ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заявления Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об отсутствии реакции США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) указывают на то, что в Кремле ждут ответа от Белого дома до окончания срока действия соглашения, пишет Newsweek.
Отмечается, что его заявления прозвучали на фоне результатов опроса YouGov, согласно которым подавляющее большинство американских граждан высказалось в пользу заключения нового соглашения с Россией.
Накануне Медведев в интервью изданию "Коммерсант" заявил, что Москва пока не получила от Вашингтона предметного официального ответа на предложение по ДСНВ. По его словам, реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в обеспечение глобальной безопасности и расширение стратегического диалога с США.
Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп назвал инициативу Путина по ДСНВ хорошей идей. Однако в январе в интервью газете New York Times он прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ подписали 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришел на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
