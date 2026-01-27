Рейтинг@Mail.ru
В США отреагировали на заявление Медведева о ДСНВ
13:20 27.01.2026
В США отреагировали на заявление Медведева о ДСНВ
Заявления Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об отсутствии реакции США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ)
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
дмитрий медведев
россия
сша
москва
В США отреагировали на заявление Медведева о ДСНВ

Newsweek: заявления Медведева говорят о том, что РФ ждет ответа от США по ДСНВ

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев на форуме муниципальных депутатов партии "Единая Россия" в Москве
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заявления Зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об отсутствии реакции США на предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) указывают на то, что в Кремле ждут ответа от Белого дома до окончания срока действия соглашения, пишет Newsweek.
"Комментарии Медведева свидетельствуют о том, что Россия ожидает ответа от администрации Трампа в преддверии истечения срока действия договора СНВ-3", — говорится в материале.
Отмечается, что его заявления прозвучали на фоне результатов опроса YouGov, согласно которым подавляющее большинство американских граждан высказалось в пользу заключения нового соглашения с Россией.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Медведев заявил, что России нужно убедиться в уважении ее интересов США
26 января, 01:03
Накануне Медведев в интервью изданию "Коммерсант" заявил, что Москва пока не получила от Вашингтона предметного официального ответа на предложение по ДСНВ. По его словам, реализация российской инициативы могла бы стать существенным вкладом в обеспечение глобальной безопасности и расширение стратегического диалога с США.
Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Ситуация с ядерным сдерживанием становится хуже, отметил Медведев
26 января, 00:48
Президент США Дональд Трамп назвал инициативу Путина по ДСНВ хорошей идей. Однако в январе в интервью газете New York Times он прокомментировал ситуацию с подходящим к концу сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет", но выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения, включающего Китай.
ДСНВ подписали 8 апреля 2010 года в Праге. Документ пришел на смену Договору о СНВ 1991 года и после вступления в силу заменил соглашение о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде Единой России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Медведев: Россия будет исходить из реальных шагов США по ДСНВ
26 января, 00:48
 
