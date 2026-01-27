В США отреагировали на заявление Медведева о ДСНВ

Отмечается, что его заявления прозвучали на фоне результатов опроса YouGov, согласно которым подавляющее большинство американских граждан высказалось в пользу заключения нового соглашения с Россией.

Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях. Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.