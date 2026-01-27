https://ria.ru/20260127/meditsina-2070448770.html
Названы вакансии среди медиков с наибольшим заработком
Названы вакансии среди медиков с наибольшим заработком - РИА Новости, 27.01.2026
Названы вакансии среди медиков с наибольшим заработком
Самый высокий медианный заработок среди врачей частных клиник в России — у стоматологов и репродуктологов, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob. РИА Новости, 27.01.2026
Названы вакансии среди медиков с наибольшим заработком
РИА Новости: больше всех в медицине зарабатывают стоматологи и репродуктологи
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Самый высокий медианный заработок среди врачей частных клиник в России — у стоматологов и репродуктологов, рассказали РИА Новости аналитики SuperJob.
Для этого они проанализировали базу вакансий в ноябре-декабре 2024 и 2025 годов.
"Наиболее высокий медианный заработок среди докторов коммерческих клиник — у зубных врачей: стоматологи-ортопеды зарабатывают в среднем 330 тысяч рублей в месяц (оклад + % от стоимости услуг), стоматологи-хирурги - 300 тысяч. На третьем месте по уровню медианного заработка - врачи-репродуктологи (255 тысяч)", — указали авторы исследования.
При этом стоматологи-ортопеды стали лидерами и по темпу роста медианных зарплат — по сравнению с предшествующим годом они подросли на 10%. Зарплаты стоматологов-хирургов увеличились на 7%, а врачей-репродуктологов — на 6%.
Среди среднего медперсонала наиболее высокий медианный доход — у зубных техников (135 тысяч рублей в месяц), медицинских сестер-массажистов (120 тысяч), медицинских сестер-анестезистов и операционных медицинских сестер (по 100 тысяч рублей).
Здесь же лидерами по темпам роста стали анестезисты и операционные медсестры — на 11%. У сестер по массажу показатель вырос на 9%, а у зубных техников — на 8%.