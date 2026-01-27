Рейтинг@Mail.ru
11:21 27.01.2026
На "Авито" предлагают выкопать машину из снега в Москве за 500 рублей
На "Авито" предлагают выкопать машину из снега в Москве за 500 рублей
общество, москва, снегопад в москве, авито
Общество, Москва, Снегопад в Москве, Авито
На "Авито" предлагают выкопать машину из снега в Москве за 500 рублей

РИА Новости: на "Авито" предлагают выкопать авто из снега в Москве за 500 руб

Автомобили на Новой площади во время снегопада в Москве
Автомобили на Новой площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Автомобили на Новой площади во время снегопада в Москве
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Выкопать автомобиль из снега, помочь москвичам вытолкнуть его из сугроба и завести, если разрядился аккумулятор, предлагают предприимчивые граждане на "Авито" за вознаграждение от 500 рублей, такие объявления на площадке обнаружил корреспондент РИА Новости.
Стоимость услуги варьируется в пределах от 500 до 2 тысяч рублей. Помимо очистки машины от снега предлагаются услуги буксировки авто и "прикуривания" аккумулятора.
Объявление на "Авито"
Объявление на "Авито"
Очередной сильный снегопад пришел в столицу в ночь на вторник. Ожидается, что он продлится до полудня 29 января. Как заявляла главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, рекорд 27 января 1995 года по количеству выпавших осадков в Москве в этот вторник уже побит.
Расчистка тротуара во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В Москве за ночь выпало рекордное количество снега
