"Не вздумайте выбрасывать": советский "неликвид" из 70-х стал люксом

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. История моды в 2026-м совершила неожиданный кувырок. Вещи-изгои, которые десятилетиями пылились на дачах и считались верхом безвкусицы, внезапно стали фундаментом востребованного стиля.

Это не просто ретро-камбэк, а тотальная реабилитация всего того, что раньше называли "нелепостью".

1. Брюки клеш от бедра

Клеш (от франц. cloche — колокол) изначально — форма матросов XIX века. В СССР мода на них пришла с Запада на рубеже 60-х и 70-х вместе с хиппи и рок-н-роллом. Гарри Стайлз и Виктория Бекхэм вернули силуэт в массы.

Факт: В магазинах правильных клешей долго не было. Советские модники в обычные брюки вшивали треугольные куски ткани (часто контрастные или вообще из штор), чтобы расширить штанину. В швы вшивали копейки, чтобы штанина красиво летела при ходьбе.

Как носить сейчас: Клеш должен почти полностью закрывать обувь на массивной подошве — это создает эффект "ног от ушей".

2. Джинсовый total look

Настоящий джинсовый бум случился в 70-х. Фарцовщики — главный источник "фирмЫ". Они покупали джинсы у иностранных туристов в подворотнях или гостиницах, хотя за спекуляцию можно было сесть в тюрьму. Тренд официально вернули на подиумы бренды уровня Diesel, Schiaparelli и Magda Butrym. Среди икон стиля в тотал-дениме постоянно светятся Белла Хадид и Марго Робби.

Факт: Пара джинсов Levi’s или Wrangler у фарцовщиков стоила 150-200 рублей при средней зарплате инженера в 120-150. Верх и низ одного бренда — ты был королем района, почти небожителем.

Как носить сейчас: Актуально сочетать разные оттенки денима или, наоборот, собирать костюм-двойку из одного материала.

3. Сапоги-чулки

Тренд пришел из Франции и Италии (спасибо дизайнеру Роже Вивье, который первым начал экспериментировать с эластичными материалами). В СССР их называли сапоги-чулки. В 2000-х такие модели (особенно на шпильке и с острым носом) стали ассоциироваться с избыточной сексуальностью и "гламуром", поэтому тренд быстро выгорел. В 2026-м они вернулись в совершенно ином прочтении — это больше не про соблазнение, а про технологичность и комфорт.

Что изменилось: Сейчас это sock boots (сапоги-носки) с текстильным или неопреновым верхом. Часто они идут на массивной "тракторной" подошве или на устойчивом каблуке-трапеции.

Как носить сейчас: Balenciaga, Rick Owens и Prada активно используют силуэт. Их носят под те самые экстремальные брюки клеш или длинные юбки.

4. Вельветовые костюмы

Вельвет (или вельвет-корд) существовал и раньше — до 60-х считался тканью для детской одежды или униформы. Массам приглянулся в середине 70-х. Вельветовый костюм стал негласной формой молодых ученых, архитекторов и инженеров в НИИ. В 2026-м это один из главных микротрендов — “дедушкин стиль”. Его активно продвигают Gucci и Loewe. Модники намеренно одеваются как профессора из 70-х: вельветовые пиджаки, жилетки и брюки.

Не баг, а фича: Главная проблема советского вельвета — он жутко вытирался на локтях и коленях, становясь блестящим. Чтобы скрыть это, на локти часто нашивали кожаные заплатки — прием, который считается верхом стиля, а тогда был мерой экономии.

Как носить сейчас: Трендовые цвета — "жженая карамель", "пыльная роза" и "глубокий изумруд".

5. Юбка-миди на пуговицах спереди

До 70-х юбки были либо строгими ("карандаш"), либо слишком пышными. В 70-х пришел трапециевидный А-силуэт. Тренд задали французские дизайнеры. У нас такие юбки шили из кримплена, реже денима или плотной шерсти. Пуговицы шли сверху донизу ровно посередине. В 2026-м мода на "библиотечный шик" сделала эту вещь абсолютным хитом.

Материалы: Кожа, замша или тяжелый шелк. Кожаная юбка А-силуэта на пуговицах — база коллекции Bottega Veneta и Hermès сезона 2025/26.

Как носить сейчас: Главная фишка — расстегивать три-четыре нижние пуговицы, превращая скромную юбку в дерзкую вещь с высоким разрезом посередине. Это полностью убирает эффект "бабушки". Обувь — сапоги-чулки или с массивные лоферы на тракторной подошве.

6. Очки-авиаторы с цветными стеклами

Сама форма появилась в США в 30-х. В СССР их, конечно, знали, но носили в основном летчики и полярники как профессиональную защиту от слепящего солнца. В начале 70-х начали массово производить оптический пластик, который поддавался окрашиванию в любые градиенты: розовый, желтый, голубой. Главным популяризатором цветных стекол стал Элтон Джон.

Кто продвигает: Белла Хадид, Джаред Лето и Педро Паскаль, который вернул моду на "батины авиаторы" с коричневыми стеклами. Бренды вроде Gentle Monster и Jacques Marie Mage в 2026-м делают ставку именно на цветной градиент.

Как носить сейчас: Актуальны авиаторы на пол-лица в массивной роговой или металлической оправе, как в коллекциях Gucci и Tom Ford сезона 2025/26.

7. Головные уборы: меховые "формовки", "пирожки" и клетчатые кепки а-ля Олег Попов

"Формовка" — советское ноу-хау. Если на полноценную ушанку из норки денег не хватало, покупали формовку — она выглядела как ушанка, но уши у нее были пришиты намертво. "Пирожок" — шапка партийной элиты. Жесткая, из каракуля, со складкой сверху. В 70-е ее начал активно носить Брежнев. Кепка в крупную клетку стала суперпопулярной из-за образа "солнечного клоуна" Олега Попова. В СССР ее часто носили с кожаными куртками или плащами, что рождало неповторимый стиль — смесь британского шика и нашего дворового колорита.

Современные тренды: Эстетика Slavic Bimbo и Slavic Girl окончательно переросла из мема в люксовый тренд. Дизайнеры переосмыслили жесткие меховые формы. Клетчатые кепки стали базой в коллекциях Kenzo и Tyler, The Creator (Golf le Fleur) 2025-2026 годов.

Как носить сейчас: Сочетают с оверсайз-бомберами и широкими брюками (теми самыми клешами). Это называется ретроспорт.

8. Мужские туфли на платформе и каблуке

Вопреки стереотипам, в 70-е годы каблук не имел никакого отношения к женственности. Это была эпоха глэм-рока и диско (ABBA, Bee Gees, Slade). Чтобы штанины супермодных клешей не истерлись, подметая пол, мужчинам необходимо было приподняться над землей на четыре-шесть сантиметров. Такую обувь носили кумиры миллионов — от Муслима Магомаева до парней из ВИА "Самоцветы". Это был образ уверенного в себе артиста и первого парня на деревне.