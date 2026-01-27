https://ria.ru/20260127/lvov-2070478204.html
Во Львове прогремел взрыв
Во Львове прогремел взрыв - РИА Новости, 27.01.2026
Во Львове прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник во Львове на западе Украины, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 27.01.2026
Во Львове прогремел взрыв
Взрыв прогремел во вторник во Львове