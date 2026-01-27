В Якутии слепили лошадь из коровьего навоза

ЯКУТСК, 27 янв – РИА Новости. Символ года по восточному календарю - лошадь - слепили из коровьего навоза в якутском селе Уолба, несколько запоздав к началу календарного года из-за недостатка сырья, которое пришлось пустить на утепление коровника, рассказал РИА Новости один из братьев - народных скульпторов Иван Боппосов.

Родные братья Боппосовы на протяжении второго десятка лет лепят из навоза фигуры символа года в селе Уолба Таттинского района Якутии. В 2022 году Михаил Боппосов рассказал агентству о том, что за 12 лет сделал из коровьего навоза все символы года. Двухметрового механизированного кролика из навоза, который играет на барабане, ему помогли создать братья Иван и Иннокентий.

Пользователи соцсети в 2023 году распространили информацию о том, что автор популярных скульптур Михаил не сможет создать новую, так как лечится от онкозаболевания. Сам он сообщил, что проходит лечение, но назвал агентству причиной отказа изготовление всех 12 символов года. В декабре 2023 года дракона слепил Иннокентий.

"С декабря начал лепить из навоза лошадь. Должен был завершить как обычно, до Нового года. Но было холодно, и пришлось частью сырья утеплять коровник. Да и времени свободного мало было. Сколько навоза ушло на эту фигуру, не могу сказать, на один трактор, наверное", - сказал Иван.