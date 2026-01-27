Рейтинг@Mail.ru
В Якутии слепили лошадь из коровьего навоза
17:37 27.01.2026
В Якутии слепили лошадь из коровьего навоза
В Якутии слепили лошадь из коровьего навоза
Символ года по восточному календарю - лошадь - слепили из коровьего навоза в якутском селе Уолба, несколько запоздав к началу календарного года из-за недостатка РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T17:37:00+03:00
2026-01-27T17:59:00+03:00
общество, республика саха (якутия), россия
Общество, Республика Саха (Якутия), Россия
В Якутии слепили лошадь из коровьего навоза

В якутском селе Уолба из коровьего навоза слепили лошадь

© Фото : SakhadayФигура лошади из коровьего навоза в якутском селе Уолба
Фигура лошади из коровьего навоза в якутском селе Уолба - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Sakhaday
Фигура лошади из коровьего навоза в якутском селе Уолба
ЯКУТСК, 27 янв – РИА Новости. Символ года по восточному календарю - лошадь - слепили из коровьего навоза в якутском селе Уолба, несколько запоздав к началу календарного года из-за недостатка сырья, которое пришлось пустить на утепление коровника, рассказал РИА Новости один из братьев - народных скульпторов Иван Боппосов.
Родные братья Боппосовы на протяжении второго десятка лет лепят из навоза фигуры символа года в селе Уолба Таттинского района Якутии. В 2022 году Михаил Боппосов рассказал агентству о том, что за 12 лет сделал из коровьего навоза все символы года. Двухметрового механизированного кролика из навоза, который играет на барабане, ему помогли создать братья Иван и Иннокентий.
Пользователи соцсети в 2023 году распространили информацию о том, что автор популярных скульптур Михаил не сможет создать новую, так как лечится от онкозаболевания. Сам он сообщил, что проходит лечение, но назвал агентству причиной отказа изготовление всех 12 символов года. В декабре 2023 года дракона слепил Иннокентий.
"С декабря начал лепить из навоза лошадь. Должен был завершить как обычно, до Нового года. Но было холодно, и пришлось частью сырья утеплять коровник. Да и времени свободного мало было. Сколько навоза ушло на эту фигуру, не могу сказать, на один трактор, наверное", - сказал Иван.
Он отметил, что Михаил лепил скульптуры размером побольше.
Школьник построил пятиметрового снеговика в Алтайском крае
Общество Республика Саха (Якутия) Россия
 
 
