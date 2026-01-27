Ярославские власти рассказали о состоянии спасенного жителями лося

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Состояние лося, спасенного из полыньи сельскими жителями в Ярославской области, стабильное, но с людьми ему оставаться нельзя из-за потенциального стресса, сообщило Состояние лося, спасенного из полыньи сельскими жителями в Ярославской области, стабильное, но с людьми ему оставаться нельзя из-за потенциального стресса, сообщило министерство природопользования региона.

Жители поселка Октябрь Некоузского района рассказали в соцсетях, что 23 января спасли провалившегося в пруд лося. Теперь животное лежит в снегу, потому что не может передвигаться. Жители приносят лосю еду, укрывают одеялами, чтобы он не замерз. В ночь на вторник в регионе была сильная метель, и люди волнуются за судьбу лося. В региональном минприроды сообщили РИА Новости, что на место планируют выехать ветеринар и охотинспектор и рассказали о планах вывезти животное в лес.

Министерство сообщило на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что к лосю выезжали специалисты ветеринарной службы и государственный охотинспектор.

"Состояние животного стабильное, но оставлять его в поселке нельзя, так как непривычная для него среда ведёт к чрезмерной нагрузке на его нервную систему, а постоянный контакт с людьми может вызвать у животного хронический стресс, который, в том числе, ослабляет иммунитет и не дает самовосстанавливаться", - говорится в сообщении.

В министерстве ответили на вопрос местных жителей о том, почему нельзя было перевозить лося в теплое место.