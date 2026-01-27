Рейтинг@Mail.ru
Ярославские власти рассказали о состоянии спасенного жителями лося - РИА Новости, 27.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 27.01.2026
https://ria.ru/20260127/los-2070647562.html
Ярославские власти рассказали о состоянии спасенного жителями лося
Ярославские власти рассказали о состоянии спасенного жителями лося - РИА Новости, 27.01.2026
Ярославские власти рассказали о состоянии спасенного жителями лося
Состояние лося, спасенного из полыньи сельскими жителями в Ярославской области, стабильное, но с людьми ему оставаться нельзя из-за потенциального стресса,... РИА Новости, 27.01.2026
2026-01-27T21:05:00+03:00
2026-01-27T21:05:00+03:00
общество
ярославская область
некоузский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070527396_0:552:1280:1272_1920x0_80_0_0_b2db4cc0463b04e53080e22548f37720.jpg
https://ria.ru/20250910/los-2041059936.html
https://ria.ru/20250314/los-2004911017.html
ярославская область
некоузский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070527396_0:484:1280:1444_1920x0_80_0_0_c16a49ea81253ec13b505b0634e112fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярославская область, некоузский район
Общество, Ярославская область, Некоузский район
Ярославские власти рассказали о состоянии спасенного жителями лося

Спасенного в Ярославской области лося планируют вывезти в лес

© Фото : Елена Кузнецова/ВКонтактеЛось в поселке Октябрь Ярославской области
Лось в поселке Октябрь Ярославской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Елена Кузнецова/ВКонтакте
Лось в поселке Октябрь Ярославской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Состояние лося, спасенного из полыньи сельскими жителями в Ярославской области, стабильное, но с людьми ему оставаться нельзя из-за потенциального стресса, сообщило министерство природопользования региона.
Жители поселка Октябрь Некоузского района рассказали в соцсетях, что 23 января спасли провалившегося в пруд лося. Теперь животное лежит в снегу, потому что не может передвигаться. Жители приносят лосю еду, укрывают одеялами, чтобы он не замерз. В ночь на вторник в регионе была сильная метель, и люди волнуются за судьбу лося. В региональном минприроды сообщили РИА Новости, что на место планируют выехать ветеринар и охотинспектор и рассказали о планах вывезти животное в лес.
Спасение лося в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
На востоке Москвы спасли молодого лося, вышедшего к людям
10 сентября 2025, 21:00
Министерство сообщило на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что к лосю выезжали специалисты ветеринарной службы и государственный охотинспектор.
"Состояние животного стабильное, но оставлять его в поселке нельзя, так как непривычная для него среда ведёт к чрезмерной нагрузке на его нервную систему, а постоянный контакт с людьми может вызвать у животного хронический стресс, который, в том числе, ослабляет иммунитет и не дает самовосстанавливаться", - говорится в сообщении.
В министерстве ответили на вопрос местных жителей о том, почему нельзя было перевозить лося в теплое место.
"Реабилитационные центры для лосей в нашей области отсутствуют, передача животного в другие неспециализированные организации или частным лицам будет являться нарушением требований охотничьего законодательства. При этом транспортировка лося на автомобиле на значительное расстояние с высокой долей вероятности приведет к его гибели, вызванной последствиями психофизиологического шока", - рассказали в региональном минприроды.
Лесничие спасли запутавшегося в проводах лося на Сахалине - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
На Сахалине спасли запутавшегося в проводах лося
14 марта 2025, 07:40
 
ОбществоЯрославская областьНекоузский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала