Ярославские власти подключились к спасению замерзающего лося - РИА Новости, 27.01.2026
13:19 27.01.2026
Ярославские власти подключились к спасению замерзающего лося
Ярославские власти подключились к спасению замерзающего лося
происшествия
ярославская область
некоузский район
ярославская область
некоузский район
происшествия, ярославская область, некоузский район
Происшествия, Ярославская область, Некоузский район
Ярославские власти подключились к спасению замерзающего лося

© Фото : Елена Кузнецова/ВКонтактеЛось в поселке Октябрь Ярославской области
Лось в поселке Октябрь Ярославской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
© Фото : Елена Кузнецова/ВКонтакте
Лось в поселке Октябрь Ярославской области. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Замерзающего рядом с деревней в Ярославской области лося, который чуть не утонул в пруду, осмотрит ветеринар, после чего животное вывезут в лес, где в случае необходимости продолжат его лечение и наблюдение, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства природопользования региона.
Жители поселка Октябрь Некоузского района рассказали в соцсетях, что в минувшую пятницу спасли провалившегося в пруд лося. Теперь он лежит в снегу, потому что не может передвигаться. Жители приносят лосю еду, укрывают одеялами, чтобы он не замерз. В ночь на вторник в регионе была сильная метель, и люди волнуются за судьбу лося.
"Ветеринарный специалист и инспектор выехали на место. С помощью препаратов они обездвижат лося, проведут осмотр, оценят его состояние, после чего вывезут в безопасное место в естественную среду обитания, где продолжат лечение, если потребуется, будут за ним наблюдать, пока не окрепнет", - рассказали в пресс-службе министерства.
В ведомстве подчеркнули, что для дикого животного оставаться вблизи жилых домов в окружении скопления народа является стрессом. Для лося подготовили настил, чтобы он не лежат на снегу, добавили в министерстве.
