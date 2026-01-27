https://ria.ru/20260127/los-2070529831.html
Ярославские власти подключились к спасению замерзающего лося
Ярославские власти подключились к спасению замерзающего лося - РИА Новости, 27.01.2026
Ярославские власти подключились к спасению замерзающего лося
Замерзающего рядом с деревней в Ярославской области лося, который чуть не утонул в пруду, осмотрит ветеринар, после чего животное вывезут в лес, где в случае... РИА Новости, 27.01.2026
происшествия
ярославская область
некоузский район
Ярославские власти подключились к спасению замерзающего лося
ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – РИА Новости.
Замерзающего рядом с деревней в Ярославской области лося, который чуть не утонул в пруду, осмотрит ветеринар, после чего животное вывезут в лес, где в случае необходимости продолжат его лечение и наблюдение, сообщили
РИА Новости в пресс-службе министерства природопользования региона.
Жители поселка Октябрь Некоузского района
рассказали в соцсетях, что в минувшую пятницу спасли провалившегося в пруд лося. Теперь он лежит в снегу, потому что не может передвигаться. Жители приносят лосю еду, укрывают одеялами, чтобы он не замерз. В ночь на вторник в регионе была сильная метель, и люди волнуются за судьбу лося.
"Ветеринарный специалист и инспектор выехали на место. С помощью препаратов они обездвижат лося, проведут осмотр, оценят его состояние, после чего вывезут в безопасное место в естественную среду обитания, где продолжат лечение, если потребуется, будут за ним наблюдать, пока не окрепнет", - рассказали в пресс-службе министерства.
В ведомстве подчеркнули, что для дикого животного оставаться вблизи жилых домов в окружении скопления народа является стрессом. Для лося подготовили настил, чтобы он не лежат на снегу, добавили в министерстве.