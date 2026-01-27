Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы изготовил 30 тыс наборов для образования

Рейтинг@Mail.ru
11:30 27.01.2026 (обновлено: 11:32 27.01.2026)
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Столичная компания "Научные развлечения", которая является резидентом ОЭЗ "Технополис Москва", выпустила более 30 тысяч образовательных наборов и цифровых лабораторий для детей за 2025 год, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он подчеркнул, что прогресс высокотехнологической промышленной индустрии Москвы помогает росту спроса на профессионалов различных технических специальностей. При этом развитие отрасли проходит при поддержке столицы.
"Продукция резидента ОЭЗ “Технополис Москва” помогает школьникам делать выбор в пользу востребованных инженерных специальностей. Всего компания выпустила более 30 тысяч интерактивных изделий, которые приобрели образовательные учреждения в 80 регионах страны", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Отмечается, в 2025 году цифровая ФГОС-лаборатория по физике победила на предварительном этапе Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей "Золотой медвежонок" в номинации "Лучшее учебное оборудование и средства обучения", ей присвоили знак качества "Педагоги рекомендуют".
Предприятие за прошлый год выпустила на рынок семь новых комплексов для образования. Среди них – наборы для изучения принципов работы электронных устройств через исследование простых компонентов. Кроме того, компания произвела набор для обучения конструкторским и исследовательским навыкам с использованием языка программирования.
В пресс-службе ДИПП подчеркнули, что цифровые лаборатории выпускаются для того, чтобы ребенок мог погрузиться в специфику технологических процессов и профессий, а также обучиться эффективному применению знаний в жизни.
Ранее Ликсутов рассказал, что столичные предприятия, работающие на площадках ОЭЗ "Технополис Москва", за первые девять месяцев 2025 года нарастили выручку до 175,3 миллиарда рублей, что на 68% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовПоддержка бизнеса
 
 
