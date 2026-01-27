Под Мурманском смонтировали ЛЭП на временных опорах

МУРМАНСК, 27 янв – РИА Новости. Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали под Мурманском, где произошла крупная авария из-за повреждения опор ЛЭП, начинается подача напряжения в тестовом режиме, сообщил губернатор Андрей Чибис.
"Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали. Специалисты начинают подавать напряжение в тестовом режиме. Если все пройдет по плану, далее будет произведена подача необходимой мощности для восстановления электроснабжения отключенных потребителей в Мурманске и Североморске", - написал Чибис в своем Telegram-канале.
Отмечается, что продолжаются работы по установке постоянных опор. Специалисты оперативных и аварийных служб продолжают работу в режиме повышенной готовности.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В регионе введен режим ЧС. К утру понедельника все потребители были обеспечены водой и теплом, 80% обеспечены электричеством. По расчетам властей, на полное восстановление электроснабжения потребуется не менее недели.