Матушкин поучаствовал в мероприятиях к годовщине снятия блокады Ленинграда

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Памятные мероприятия к годовщине снятия блокады Ленинграда прошли в Тамбове, в них приняли участие глава региона Евгений Первышов и председатель облдумы Евгений Матушкин, сообщает пресс-служба регпарламента.

Также участниками событий стали военнослужащие, представители силовых структур, общественных организаций, волонтерских объединений. Они собрались на Соборной площади у мемориального комплекса "Вечная слава", возложили цветы к Вечному огню и к тумбе с землей из города-героя Ленинграда. Помимо этого, участники почтили память павших минутой молчания.

По словам спикера регпарламента, блокада Ленинграда – одна из самых трагичных и скорбных страниц в истории Великой Отечественной войны.

"Подвиг воинов, павших в боях за Ленинград, и его погибших жителей – пример неимоверного мужества, силы духа и любви к Отчизне. Мы гордимся героями и помним о той цене, которую нашему народу пришлось заплатить за Победу. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, всем защитникам Отечества, которые в тылу и на передовой приближали Победу!" – отмечает Матушкин, его слова приводит пресс-служба думы.

Председатель облдумы подчеркнул: сегодня потомки поколения победителей отстаивают общечеловеческие ценности и борются с проявлениями нацизма в зоне проведения специальной военной операции.