Матушкин поучаствовал в мероприятиях к годовщине снятия блокады Ленинграда
Матушкин поучаствовал в мероприятиях к годовщине снятия блокады Ленинграда - РИА Новости, 27.01.2026
Матушкин поучаствовал в мероприятиях к годовщине снятия блокады Ленинграда
Памятные мероприятия к годовщине снятия блокады Ленинграда прошли в Тамбове, в них приняли участие глава региона Евгений Первышов и председатель облдумы Евгений РИА Новости, 27.01.2026
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Памятные мероприятия к годовщине снятия блокады Ленинграда прошли в Тамбове, в них приняли участие глава региона Евгений Первышов и председатель облдумы Евгений Матушкин, сообщает пресс-служба регпарламента.
Также участниками событий стали военнослужащие, представители силовых структур, общественных организаций, волонтерских объединений. Они собрались на Соборной площади у мемориального комплекса "Вечная слава", возложили цветы к Вечному огню и к тумбе с землей из города-героя Ленинграда. Помимо этого, участники почтили память павших минутой молчания.
По словам спикера регпарламента, блокада Ленинграда – одна из самых трагичных и скорбных страниц в истории Великой Отечественной войны.
"Подвиг воинов, павших в боях за Ленинград, и его погибших жителей – пример неимоверного мужества, силы духа и любви к Отчизне. Мы гордимся героями и помним о той цене, которую нашему народу пришлось заплатить за Победу. Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, всем защитникам Отечества, которые в тылу и на передовой приближали Победу!" – отмечает Матушкин, его слова приводит пресс-служба думы.
Председатель облдумы подчеркнул: сегодня потомки поколения победителей отстаивают общечеловеческие ценности и борются с проявлениями нацизма в зоне проведения специальной военной операции.
"Сегодня наши ребята проявляют не меньший героизм и самопожертвование, чем их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. И мы уверены, что благодаря их стойкости, мужеству и любви к Родине Победа снова будет за нами", – считает Матушкин.